Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США распространили риск вторичных санкций на ряд лиц, связанные с Россией - 28.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250328/sanktsii-856204816.html
США распространили риск вторичных санкций на ряд лиц, связанные с Россией
США распространили риск вторичных санкций на ряд лиц, связанные с Россией - 28.03.2025, ПРАЙМ
США распространили риск вторичных санкций на ряд лиц, связанные с Россией
США в пятницу распространили риск вторичных санкций в рамках противодействия терроризма в отношении 16 физических лиц, включая уже ликвидированных террористов,... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T19:42+0300
2025-03-28T19:42+0300
экономика
сша
россия
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82942/00/829420033_0:9:4256:2403_1920x0_80_0_0_64dcc80bbcfd749abd30d385d25719b3.jpg
ВАШИНГТОН, 28 мар - ПРАЙМ. США в пятницу распространили риск вторичных санкций в рамках противодействия терроризма в отношении 16 физических лиц, включая уже ликвидированных террористов, а также трех организаций, связанных с Россией, следует из документа американского министерства финансов. "Имена ниже обновлены для включения следующей формулировки: "Риск вторичных санкций: раздел 1(b) исполнительного указа 13224 с поправками, внесенными указом 13886", - указано в документе. Среди указанных физических лиц приводятся 16 имен, включая уничтоженных террористов Рустама Асельдерова, Ахмеда Чатаева и Доку Умарова. Помимо этого риск вторичных санкций распространен на трех россиян за связи с националистической организацией "Русское имперское движение": Дениса Гариева, Николая Трущалова и Станислава Воробьева. В отношении самой организации также добавлен риск вторичных санкций. Помимо нее, он распространен на ООО "Глобальные концепции групп" и акционерное общество "Мир Бизнес Банк". Также в списке фигурирует отделение террористической группировки "Исламское государство"* на Северном Кавказе.* Запрещенная в РФ террористическая организация
https://1prime.ru/20250327/sanktsii-856145766.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82942/00/829420033_272:0:4048:2832_1920x0_80_0_0_f044a99d376202969ab0c9e7ed778c51.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, россия, санкции против рф
Экономика, США, РОССИЯ, санкции против РФ
19:42 28.03.2025
 
США распространили риск вторичных санкций на ряд лиц, связанные с Россией

США распространили риск вторичных санкций на 16 лиц и 3 организации, связанные с Россией

© AFP / Mladen Antonov Министерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© AFP / Mladen Antonov
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 28 мар - ПРАЙМ. США в пятницу распространили риск вторичных санкций в рамках противодействия терроризма в отношении 16 физических лиц, включая уже ликвидированных террористов, а также трех организаций, связанных с Россией, следует из документа американского министерства финансов.
"Имена ниже обновлены для включения следующей формулировки: "Риск вторичных санкций: раздел 1(b) исполнительного указа 13224 с поправками, внесенными указом 13886", - указано в документе.
Среди указанных физических лиц приводятся 16 имен, включая уничтоженных террористов Рустама Асельдерова, Ахмеда Чатаева и Доку Умарова.
Член Общественной палаты РФ Владимир Рогов - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
Рогов призвал США выработать механизм санкций для Украины
Вчера, 09:04
Помимо этого риск вторичных санкций распространен на трех россиян за связи с националистической организацией "Русское имперское движение": Дениса Гариева, Николая Трущалова и Станислава Воробьева.
В отношении самой организации также добавлен риск вторичных санкций. Помимо нее, он распространен на ООО "Глобальные концепции групп" и акционерное общество "Мир Бизнес Банк".
Также в списке фигурирует отделение террористической группировки "Исламское государство"* на Северном Кавказе.
* Запрещенная в РФ террористическая организация
 
ЭкономикаСШАРОССИЯсанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала