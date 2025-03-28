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США распространили риск вторичных санкций на ряд лиц, связанные с Россией

США распространили риск вторичных санкций на ряд лиц, связанные с Россией - 28.03.2025, ПРАЙМ

США распространили риск вторичных санкций на ряд лиц, связанные с Россией

США в пятницу распространили риск вторичных санкций в рамках противодействия терроризма в отношении 16 физических лиц, включая уже ликвидированных террористов,... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T19:42+0300

2025-03-28T19:42+0300

2025-03-28T19:42+0300

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ВАШИНГТОН, 28 мар - ПРАЙМ. США в пятницу распространили риск вторичных санкций в рамках противодействия терроризма в отношении 16 физических лиц, включая уже ликвидированных террористов, а также трех организаций, связанных с Россией, следует из документа американского министерства финансов. "Имена ниже обновлены для включения следующей формулировки: "Риск вторичных санкций: раздел 1(b) исполнительного указа 13224 с поправками, внесенными указом 13886", - указано в документе. Среди указанных физических лиц приводятся 16 имен, включая уничтоженных террористов Рустама Асельдерова, Ахмеда Чатаева и Доку Умарова. Помимо этого риск вторичных санкций распространен на трех россиян за связи с националистической организацией "Русское имперское движение": Дениса Гариева, Николая Трущалова и Станислава Воробьева. В отношении самой организации также добавлен риск вторичных санкций. Помимо нее, он распространен на ООО "Глобальные концепции групп" и акционерное общество "Мир Бизнес Банк". Также в списке фигурирует отделение террористической группировки "Исламское государство"* на Северном Кавказе.* Запрещенная в РФ террористическая организация

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сша, россия, санкции против рф