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Саперы рассказали о минировании Курской области
Саперы рассказали о минировании Курской области - 28.03.2025, ПРАЙМ
Саперы рассказали о минировании Курской области
Практика минирования оккупированных ВСУ участков в Курской области носила более изощренный характер, чем на территориях, ранее принадлежавших Украине, рассказал | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T06:56+0300
2025-03-28T06:56+0300
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КУРСК, 28 мар - ПРАЙМ. Практика минирования оккупированных ВСУ участков в Курской области носила более изощренный характер, чем на территориях, ранее принадлежавших Украине, рассказал РИА Новости командир подразделения саперов "Потап".
"Ребята у нас опытные. Прошли много. Но тут (в Курской области - ред.) очень много сюрпризов. Минируются различные коробки, подарки разные. Все это расстреливается, уничтожается (саперами ВС РФ - ред.)", - заявил он.
В Курской области ВСУ устанавливали мины с расчетом на то, чтобы местные жители и военные получили как можно больше увечий, отметил он.
"На самом деле в Курской области более изощренно это делается (минируется - ред.), более по злому. Если навредить, так навредить. Детально, если можно так сказать. Чтобы руку оторвало или ногу. Если там (в ДНР и ЛНР - ред.) цель, чтобы ты стал 200-м, то здесь именно - навредить", - заявил командир саперов.
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Саперы рассказали о минировании Курской области
Командир саперов "Потап": минирование Курской области носило более изощренный характер
КУРСК, 28 мар - ПРАЙМ. Практика минирования оккупированных ВСУ участков в Курской области носила более изощренный характер, чем на территориях, ранее принадлежавших Украине, рассказал РИА Новости командир подразделения саперов "Потап".
"Ребята у нас опытные. Прошли много. Но тут (в Курской области - ред.) очень много сюрпризов. Минируются различные коробки, подарки разные. Все это расстреливается, уничтожается (саперами ВС РФ - ред.)", - заявил он.
В Курской области ВСУ устанавливали мины с расчетом на то, чтобы местные жители и военные получили как можно больше увечий, отметил он.
"На самом деле в Курской области более изощренно это делается (минируется - ред.), более по злому. Если навредить, так навредить. Детально, если можно так сказать. Чтобы руку оторвало или ногу. Если там (в ДНР и ЛНР - ред.) цель, чтобы ты стал 200-м, то здесь именно - навредить", - заявил командир саперов.