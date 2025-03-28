Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Саперы рассказали о минировании Курской области - 28.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250328/sapery-856181606.html
Саперы рассказали о минировании Курской области
Саперы рассказали о минировании Курской области - 28.03.2025, ПРАЙМ
Саперы рассказали о минировании Курской области
Практика минирования оккупированных ВСУ участков в Курской области носила более изощренный характер, чем на территориях, ранее принадлежавших Украине, рассказал | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T06:56+0300
2025-03-28T06:56+0300
общество
экономика
россия
украина
рф
лнр
всу
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856181606.jpg?1743134169
КУРСК, 28 мар - ПРАЙМ. Практика минирования оккупированных ВСУ участков в Курской области носила более изощренный характер, чем на территориях, ранее принадлежавших Украине, рассказал РИА Новости командир подразделения саперов "Потап". "Ребята у нас опытные. Прошли много. Но тут (в Курской области - ред.) очень много сюрпризов. Минируются различные коробки, подарки разные. Все это расстреливается, уничтожается (саперами ВС РФ - ред.)", - заявил он. В Курской области ВСУ устанавливали мины с расчетом на то, чтобы местные жители и военные получили как можно больше увечий, отметил он. "На самом деле в Курской области более изощренно это делается (минируется - ред.), более по злому. Если навредить, так навредить. Детально, если можно так сказать. Чтобы руку оторвало или ногу. Если там (в ДНР и ЛНР - ред.) цель, чтобы ты стал 200-м, то здесь именно - навредить", - заявил командир саперов.
украина
рф
лнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, украина, рф, лнр, всу, вс рф
Общество , Экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, РФ, ЛНР, ВСУ, ВС РФ
06:56 28.03.2025
 
Саперы рассказали о минировании Курской области

Командир саперов "Потап": минирование Курской области носило более изощренный характер

Читать Прайм в
Дзен Telegram
КУРСК, 28 мар - ПРАЙМ. Практика минирования оккупированных ВСУ участков в Курской области носила более изощренный характер, чем на территориях, ранее принадлежавших Украине, рассказал РИА Новости командир подразделения саперов "Потап".
"Ребята у нас опытные. Прошли много. Но тут (в Курской области - ред.) очень много сюрпризов. Минируются различные коробки, подарки разные. Все это расстреливается, уничтожается (саперами ВС РФ - ред.)", - заявил он.
В Курской области ВСУ устанавливали мины с расчетом на то, чтобы местные жители и военные получили как можно больше увечий, отметил он.
"На самом деле в Курской области более изощренно это делается (минируется - ред.), более по злому. Если навредить, так навредить. Детально, если можно так сказать. Чтобы руку оторвало или ногу. Если там (в ДНР и ЛНР - ред.) цель, чтобы ты стал 200-м, то здесь именно - навредить", - заявил командир саперов.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯУКРАИНАРФЛНРВСУВС РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала