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Минтранс предложил ввести сбор с авиакомпаний для реконструкции аэропортов
Минтранс предложил ввести сбор с авиакомпаний для реконструкции аэропортов - 28.03.2025, ПРАЙМ
Минтранс предложил ввести сбор с авиакомпаний для реконструкции аэропортов
Минтранс РФ предложил ввести инфраструктурный сбор с авиакомпаний для финансирования реконструкции аэропортов, следует из документа, опубликованного на... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T19:58+0300
2025-03-28T19:58+0300
2025-03-28T19:58+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Минтранс РФ предложил ввести инфраструктурный сбор с авиакомпаний для финансирования реконструкции аэропортов, следует из документа, опубликованного на онлайн-портале. "Средства инфраструктурного сбора, взимаемые в аэропортах одной группы, направляются на строительство и реконструкцию объектов одного или нескольких аэропортов той же группы. Взимание инфраструктурного сбора осуществляется с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки", - следует из документа. Правительство РФ будет объединять аэропорты для сбора средств, устанавливать сумму сбора и распределять финансы на реконструкцию выбранных аэродромов. Закон может вступить в силу с 1 сентября 2025 года, в случае его принятия.
https://1prime.ru/20250327/mintrans-856152390.html
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Экономика, Минтранс РФ, РОССИЯ, авиация
Минтранс предложил ввести сбор с авиакомпаний для реконструкции аэропортов
Минтранс России предложил ввести сбор с авиакомпаний для реконструкции аэропортов
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Минтранс РФ предложил ввести инфраструктурный сбор с авиакомпаний для финансирования реконструкции аэропортов, следует из документа, опубликованного на онлайн-портале.
"Средства инфраструктурного сбора, взимаемые в аэропортах одной группы, направляются на строительство и реконструкцию объектов одного или нескольких аэропортов той же группы. Взимание инфраструктурного сбора осуществляется с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки", - следует из документа.
Правительство РФ будет объединять аэропорты для сбора средств, устанавливать сумму сбора и распределять финансы на реконструкцию выбранных аэродромов.
Закон может вступить в силу с 1 сентября 2025 года, в случае его принятия.
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