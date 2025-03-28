https://1prime.ru/20250328/sbp-856207557.html

Трансграничные переводы через СБП в конце 2024 года предлагали 63 банка

Трансграничные переводы через СБП в конце 2024 года предлагали 63 банка - 28.03.2025, ПРАЙМ

Трансграничные переводы через СБП в конце 2024 года предлагали 63 банка

На конец 2024 года трансграничные переводы через Систему быстрых платежей (СБП) были доступны в 13 российских и 50 иностранных банках, сообщается в годовом... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T21:11+0300

2025-03-28T21:11+0300

2025-03-28T21:11+0300

экономика

россия

финансы

сбп

переводы в сбп

https://cdnn.1prime.ru/img/83152/09/831520940_0:177:3013:1871_1920x0_80_0_0_bd1e9b7da282aec57964d6a3a3a0fad8.jpg

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. На конец 2024 года трансграничные переводы через Систему быстрых платежей (СБП) были доступны в 13 российских и 50 иностранных банках, сообщается в годовом отчете Банка России. "На конец года трансграничные переводы через СБП были доступны в 13 российских и 50 иностранных банках", - говорится в отчете. По состоянию на начало 2025 года к СБП были подключены 224 кредитные организации, а также 2,2 миллиона торгово-сервисных предприятий (ТСП), из которых 1,8 миллиона являются субъектами МСП, сообщает регулятор. Банк России отмечает, что модель оплаты покупок через СБП стала привычной и широко распространенной. Кроме того, свою роль сыграла программа лояльности, позволяющая при оплате через СБП получать кешбэк в режиме реального времени. К концу года переводы через СБП совершали 7 из 10 жителей страны, а для оплаты покупок СБП использовали 5 из 10 жителей.

https://1prime.ru/20250204/shtraf-854639577.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, сбп, переводы в сбп