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Трансграничные переводы через СБП в конце 2024 года предлагали 63 банка
Трансграничные переводы через СБП в конце 2024 года предлагали 63 банка - 28.03.2025, ПРАЙМ
Трансграничные переводы через СБП в конце 2024 года предлагали 63 банка
На конец 2024 года трансграничные переводы через Систему быстрых платежей (СБП) были доступны в 13 российских и 50 иностранных банках, сообщается в годовом... | 28.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. На конец 2024 года трансграничные переводы через Систему быстрых платежей (СБП) были доступны в 13 российских и 50 иностранных банках, сообщается в годовом отчете Банка России. "На конец года трансграничные переводы через СБП были доступны в 13 российских и 50 иностранных банках", - говорится в отчете. По состоянию на начало 2025 года к СБП были подключены 224 кредитные организации, а также 2,2 миллиона торгово-сервисных предприятий (ТСП), из которых 1,8 миллиона являются субъектами МСП, сообщает регулятор. Банк России отмечает, что модель оплаты покупок через СБП стала привычной и широко распространенной. Кроме того, свою роль сыграла программа лояльности, позволяющая при оплате через СБП получать кешбэк в режиме реального времени. К концу года переводы через СБП совершали 7 из 10 жителей страны, а для оплаты покупок СБП использовали 5 из 10 жителей.
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россия, финансы, сбп, переводы в сбп
Экономика, РОССИЯ, Финансы, СБП, переводы в СБП
Трансграничные переводы через СБП в конце 2024 года предлагали 63 банка
Трансграничные переводы через СБП в конце 2024 г предлагали 13 банков РФ и 50 иностранных
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. На конец 2024 года трансграничные переводы через Систему быстрых платежей (СБП) были доступны в 13 российских и 50 иностранных банках, сообщается в годовом отчете Банка России.
"На конец года трансграничные переводы через СБП были доступны в 13 российских и 50 иностранных банках", - говорится в отчете.
По состоянию на начало 2025 года к СБП были подключены 224 кредитные организации, а также 2,2 миллиона торгово-сервисных предприятий (ТСП), из которых 1,8 миллиона являются субъектами МСП, сообщает регулятор.
Банк России отмечает, что модель оплаты покупок через СБП стала привычной и широко распространенной. Кроме того, свою роль сыграла программа лояльности, позволяющая при оплате через СБП получать кешбэк в режиме реального времени. К концу года переводы через СБП совершали 7 из 10 жителей страны, а для оплаты покупок СБП использовали 5 из 10 жителей.
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