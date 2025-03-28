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"Пистолет к голове". В Британии отреагировали на сделку США и Украины
"Пистолет к голове". В Британии отреагировали на сделку США и Украины - 28.03.2025, ПРАЙМ
"Пистолет к голове". В Британии отреагировали на сделку США и Украины
Глава Белого дома Дональд Трамп приставил пистолет к голове Владимира Зеленского предложив сделку по ископаемым, говорится в материале британского издания... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T12:21+0300
2025-03-28T12:21+0300
2025-03-28T12:21+0300
политика
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп приставил пистолет к голове Владимира Зеленского предложив сделку по ископаемым, говорится в материале британского издания Telegraph."Дональд Трамп приставил к голове Владимира Зеленского пистолет, потребовав гигантских репарационных выплат и выдвинув претензии на половину нефтяных, газовых и углеводородных ресурсов Украины, а также почти все ее металлы и значительную часть инфраструктуры", — сказано в тексте публикации.Отмечается, что целью сделки является превращение Украины в ресурсную провинцию для промышленности США.По словам депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, предложенный США новый проект соглашения по украинским ресурсам не выгоден Украине, так как предусматривает участие США в управлении всеми ресурсами, но не содержит гарантий безопасности для Украины.
https://1prime.ru/20250327/rada-856156549.html
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Политика, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский
"Пистолет к голове". В Британии отреагировали на сделку США и Украины
Telegraph: Трамп сделкой по ископаемым приставил пистолет к голове Зеленского
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ.
Глава Белого дома Дональд Трамп приставил пистолет к голове Владимира Зеленского предложив сделку по ископаемым, говорится в материале британского издания Telegraph
.
"Дональд Трамп приставил к голове Владимира Зеленского пистолет, потребовав гигантских репарационных выплат и выдвинув претензии на половину нефтяных, газовых и углеводородных ресурсов Украины, а также почти все ее металлы и значительную часть инфраструктуры", — сказано в тексте публикации.
Отмечается, что целью сделки является превращение Украины в ресурсную провинцию для промышленности США.
По словам депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, предложенный США новый проект соглашения по украинским ресурсам не выгоден Украине, так как предусматривает участие США в управлении всеми ресурсами, но не содержит гарантий безопасности для Украины.
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