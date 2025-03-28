https://1prime.ru/20250328/shtrafy-856187794.html

ЕС наложит минимальные штрафы на Apple и Meta*, пишет FT

ЕС наложит минимальные штрафы на Apple и Meta*, пишет FT - 28.03.2025, ПРАЙМ

ЕС наложит минимальные штрафы на Apple и Meta*, пишет FT

ЕС в ближайшее время собирается наложить минимальные штрафы на американские компании Apple и Meta* за нарушения закона о цифровых рынках, чтобы избежать роста... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T11:45+0300

2025-03-28T11:45+0300

2025-03-28T11:45+0300

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. ЕС в ближайшее время собирается наложить минимальные штрафы на американские компании Apple и Meta* за нарушения закона о цифровых рынках, чтобы избежать роста напряженности с руководством США, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. "На следующей неделе Евросоюз намерен наложить на компанию Apple и... Meta* минимальные штрафы в соответствии с законом о цифровых рынках, так как Брюссель стремится избежать эскалации напряженности с... (президентом США Дональдом - ред.) Трампом", - говорится в публикации издания. Согласно информации от неназванных чиновников, размер штрафов может быть гораздо ниже предусмотренного порога, так как закон является новым, и решения по нему могут быть оспорены в суде. По словам собеседников издания, Apple будет предписано пересмотреть правила цифрового магазина AppStore на предмет того, препятствуют ли они сотрудничеству разработчиков приложений с потребителями на других платформах. В свою очередь, Meta* будет обязана изменить свою политику, в рамках которой пользователей принуждают согласиться на отслеживание персональных данных, если они не собираются платить за отключение рекламы в продуктах компании. По словам работника одной из затронутых компаний, возможные ответные меры США приведут к тому, что страны-члены ЕС сами понесут дополнительные расходы. "Дальнейшие меры в отношении американских технологических компаний приведут к усилению трансатлантической напряженности", - заявил он.* деятельность Meta запрещена в России как экстремистская

https://1prime.ru/20250324/apple-856049129.html

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технологии, apple, ес, сша