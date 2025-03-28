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ЕС наложит минимальные штрафы на Apple и Meta*, пишет FT
ЕС наложит минимальные штрафы на Apple и Meta*, пишет FT - 28.03.2025, ПРАЙМ
ЕС наложит минимальные штрафы на Apple и Meta*, пишет FT
ЕС в ближайшее время собирается наложить минимальные штрафы на американские компании Apple и Meta* за нарушения закона о цифровых рынках, чтобы избежать роста... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T11:45+0300
2025-03-28T11:45+0300
2025-03-28T11:45+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. ЕС в ближайшее время собирается наложить минимальные штрафы на американские компании Apple и Meta* за нарушения закона о цифровых рынках, чтобы избежать роста напряженности с руководством США, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. "На следующей неделе Евросоюз намерен наложить на компанию Apple и... Meta* минимальные штрафы в соответствии с законом о цифровых рынках, так как Брюссель стремится избежать эскалации напряженности с... (президентом США Дональдом - ред.) Трампом", - говорится в публикации издания. Согласно информации от неназванных чиновников, размер штрафов может быть гораздо ниже предусмотренного порога, так как закон является новым, и решения по нему могут быть оспорены в суде. По словам собеседников издания, Apple будет предписано пересмотреть правила цифрового магазина AppStore на предмет того, препятствуют ли они сотрудничеству разработчиков приложений с потребителями на других платформах. В свою очередь, Meta* будет обязана изменить свою политику, в рамках которой пользователей принуждают согласиться на отслеживание персональных данных, если они не собираются платить за отключение рекламы в продуктах компании. По словам работника одной из затронутых компаний, возможные ответные меры США приведут к тому, что страны-члены ЕС сами понесут дополнительные расходы. "Дальнейшие меры в отношении американских технологических компаний приведут к усилению трансатлантической напряженности", - заявил он.* деятельность Meta запрещена в России как экстремистская
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технологии, apple, ес, сша
Технологии, Apple, ЕС, США
ЕС наложит минимальные штрафы на Apple и Meta*, пишет FT
FT: ЕС наложит минимальные штрафы на Apple и Meta*, чтобы не обострять отношения с США
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ.
ЕС в ближайшее время собирается наложить минимальные штрафы на американские компании Apple и Meta* за нарушения закона о цифровых рынках, чтобы избежать роста напряженности с руководством США, сообщает
газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
"На следующей неделе Евросоюз намерен наложить на компанию Apple и... Meta* минимальные штрафы в соответствии с законом о цифровых рынках, так как Брюссель стремится избежать эскалации напряженности с... (президентом США Дональдом - ред.) Трампом", - говорится в публикации издания.
Согласно информации от неназванных чиновников, размер штрафов может быть гораздо ниже предусмотренного порога, так как закон является новым, и решения по нему могут быть оспорены в суде.
По словам собеседников издания, Apple будет предписано пересмотреть правила цифрового магазина AppStore на предмет того, препятствуют ли они сотрудничеству разработчиков приложений с потребителями на других платформах.
В свою очередь, Meta* будет обязана изменить свою политику, в рамках которой пользователей принуждают согласиться на отслеживание персональных данных, если они не собираются платить за отключение рекламы в продуктах компании.
По словам работника одной из затронутых компаний, возможные ответные меры США приведут к тому, что страны-члены ЕС сами понесут дополнительные расходы. "Дальнейшие меры в отношении американских технологических компаний приведут к усилению трансатлантической напряженности", - заявил он.
* деятельность Meta запрещена в России как экстремистская
Apple рассмотрит внедрение функций ИИ в "умные" часы, пишут СМИ