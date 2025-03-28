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Сенатор рассказал, как максимально обезопасить себя от мошенников
Сенатор рассказал, как максимально обезопасить себя от мошенников - 28.03.2025, ПРАЙМ
Сенатор рассказал, как максимально обезопасить себя от мошенников
Отдельный номер телефона и электронную почта, которые используются только для работы с онлайн-банком и подтверждения финансовых операций, максимально обезопасят | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T13:09+0300
2025-03-28T13:09+0300
2025-03-28T13:09+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Отдельный номер телефона и электронную почта, которые используются только для работы с онлайн-банком и подтверждения финансовых операций, максимально обезопасят от мошенников, рассказал сенатор РФ Артем Шейкин для Telegram-канала управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Чтобы максимально обезопасить себя, заведите отдельный номер телефона и электронную почту только для работы с онлайн-банком и подтверждения финансовых операций. Этот номер и почта будут использоваться только для финансовых целей, минимизируя риск попадания в руки мошенников. Не используйте их для регистрации в социальных сетях, интернет-магазинах и других онлайн-сервисах. Не публикуйте их в открытом доступе", - сказал Шейкин. По его словам, злоумышленники используют изощренную схему обмана, при которой под видом руководства организации, сотрудника банка или оператора требуют включить демонстрацию экрана для регистрации на различных ресурсах. Особую опасность представляет возможность считывания кодов подтверждения прямо с экрана устройства жертвы, что позволяет мошенникам полностью завладеть аккаунтом, подчеркнул сенатор. Шейкин - первый заместитель председателя комитета Совфеда конституционному законодательству и государственному строительству.
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технологии, россия, финансы
Мошенничество, Технологии, РОССИЯ, Финансы
Сенатор рассказал, как максимально обезопасить себя от мошенников
Шейкин: отдельная сим-карта для работы с онлайн-банком обезопасит от аферистов
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Отдельный номер телефона и электронную почта, которые используются только для работы с онлайн-банком и подтверждения финансовых операций, максимально обезопасят от мошенников, рассказал сенатор РФ Артем Шейкин для Telegram-канала управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Чтобы максимально обезопасить себя, заведите отдельный номер телефона и электронную почту только для работы с онлайн-банком и подтверждения финансовых операций. Этот номер и почта будут использоваться только для финансовых целей, минимизируя риск попадания в руки мошенников. Не используйте их для регистрации в социальных сетях, интернет-магазинах и других онлайн-сервисах. Не публикуйте их в открытом доступе", - сказал Шейкин.
По его словам, злоумышленники используют изощренную схему обмана, при которой под видом руководства организации, сотрудника банка или оператора требуют включить демонстрацию экрана для регистрации на различных ресурсах. Особую опасность представляет возможность считывания кодов подтверждения прямо с экрана устройства жертвы, что позволяет мошенникам полностью завладеть аккаунтом, подчеркнул сенатор.
Шейкин - первый заместитель председателя комитета Совфеда конституционному законодательству и государственному строительству.
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