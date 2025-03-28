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"Сочли троллингом". Сийярто рассказал о реакции на призыв запастись едой - 28.03.2025, ПРАЙМ
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"Сочли троллингом". Сийярто рассказал о реакции на призыв запастись едой
"Сочли троллингом". Сийярто рассказал о реакции на призыв запастись едой - 28.03.2025, ПРАЙМ
"Сочли троллингом". Сийярто рассказал о реакции на призыв запастись едой
В Венгрии сначала посчитали троллингом призыв к европейцам запастись едой и всем необходимым на 72 часа, а потом поняли, что это Брюссель настроен на эскалацию... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T16:41+0300
2025-03-28T16:41+0300
брюссель
венгрия
будапешт
ес
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 28 мар - ПРАЙМ. В Венгрии сначала посчитали троллингом призыв к европейцам запастись едой и всем необходимым на 72 часа, а потом поняли, что это Брюссель настроен на эскалацию конфликта, чтобы избежать ответственности за свою провальную политику и не отвечать на вопрос, куда подевались деньги европейских налогоплательщиков, отправленные на Украину, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Когда мы первый раз услышали, что в ЕС предлагают европейцам собрать пакет для выживания на 72 часа, мы сначала подумали, что это какой-то троллинг или шутка, но потом выяснилось, что вовсе нет... Справедливо будет задать вопрос: а зачем в начале 21 века европейцам собирать комплект для выживания на 72 часа? Если попытаться продумать объяснения, то, к сожалению, остается только одно, а именно: Брюссель готовится к войне", - сказал Сийярто в видеообращении.Глава венгерского МИД подчеркнул, что "ни ЕС, ни одной стране-члену сейчас не грозит никакая опасность, в том числе со стороны России". "Так что если Брюссель сейчас вдохновляет европейцев собирать пакет для выживания, это означает, что Брюссель сам хочет расширить войну... Провоенная политика, которую Брюссель проводит уже три года, потерпела полный крах. И все равно они хотят продолжать ее в полную силу. Они знают, что это единственный способ избежать ответственности за провальную политику прошлых трех лет", - отметил Сийярто. Он также добавил, что эскалация конфликта избавит ЕС от "необходимости отвечать на крайне неудобный вопрос о том, где деньги из налогов европейских избирателей, которые были отправлены на Украину из налоговых евро европейских избирателей". Сийярто уточнил, что Будапешт "ждет ответ от Еврокомиссии" на вопрос, почему надо собирать пакет для выживания и почему "Брюссель хочет расширить войну, хотя сейчас стали обнадеживающе складываться мирные усилия". Ранее Еврокомиссия в своей новой стратегии о повышении готовности стран Евросоюза к кризисным ситуациям предусмотрела необходимость автономии населения в течение 72 часов.
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брюссель
венгрия
будапешт
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брюссель, венгрия, будапешт, ес, петер сийярто
Брюссель, ВЕНГРИЯ, Будапешт, ЕС, Петер Сийярто
16:41 28.03.2025
 
"Сочли троллингом". Сийярто рассказал о реакции на призыв запастись едой

Сийярто: в Венгрии сочли троллингом призыв к европейцам запастись едой на 3 дня

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто принял участие в Международном форуме "Ереванский диалог"
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто принял участие в Международном форуме Ереванский диалог - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
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БУДАПЕШТ, 28 мар - ПРАЙМ. В Венгрии сначала посчитали троллингом призыв к европейцам запастись едой и всем необходимым на 72 часа, а потом поняли, что это Брюссель настроен на эскалацию конфликта, чтобы избежать ответственности за свою провальную политику и не отвечать на вопрос, куда подевались деньги европейских налогоплательщиков, отправленные на Украину, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Когда мы первый раз услышали, что в ЕС предлагают европейцам собрать пакет для выживания на 72 часа, мы сначала подумали, что это какой-то троллинг или шутка, но потом выяснилось, что вовсе нет... Справедливо будет задать вопрос: а зачем в начале 21 века европейцам собирать комплект для выживания на 72 часа? Если попытаться продумать объяснения, то, к сожалению, остается только одно, а именно: Брюссель готовится к войне", - сказал Сийярто в видеообращении.
Глава венгерского МИД подчеркнул, что "ни ЕС, ни одной стране-члену сейчас не грозит никакая опасность, в том числе со стороны России".
"Так что если Брюссель сейчас вдохновляет европейцев собирать пакет для выживания, это означает, что Брюссель сам хочет расширить войну... Провоенная политика, которую Брюссель проводит уже три года, потерпела полный крах. И все равно они хотят продолжать ее в полную силу. Они знают, что это единственный способ избежать ответственности за провальную политику прошлых трех лет", - отметил Сийярто.
Он также добавил, что эскалация конфликта избавит ЕС от "необходимости отвечать на крайне неудобный вопрос о том, где деньги из налогов европейских избирателей, которые были отправлены на Украину из налоговых евро европейских избирателей".
Сийярто уточнил, что Будапешт "ждет ответ от Еврокомиссии" на вопрос, почему надо собирать пакет для выживания и почему "Брюссель хочет расширить войну, хотя сейчас стали обнадеживающе складываться мирные усилия".
Ранее Еврокомиссия в своей новой стратегии о повышении готовности стран Евросоюза к кризисным ситуациям предусмотрела необходимость автономии населения в течение 72 часов.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
Жителям ЕС рекомендовали запастись водой и едой на случай кризиса
25 марта, 15:36
 
БрюссельВЕНГРИЯБудапештЕСПетер Сийярто
 
 
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