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Киев не может сам выйти из соглашения по ресурсам, заявили в Раде - 28.03.2025, ПРАЙМ
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Киев не может сам выйти из соглашения по ресурсам, заявили в Раде
Киев не может сам выйти из соглашения по ресурсам, заявили в Раде - 28.03.2025, ПРАЙМ
Киев не может сам выйти из соглашения по ресурсам, заявили в Раде
Украина не может сама выйти из соглашения по полезным ископаемым, а также изменить его, ключевые решения принимаются с согласия США, заявил депутат Верховной... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T14:17+0300
2025-03-28T14:17+0300
политика
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МОСКВА, 28 мар – ПРАЙМ. Украина не может сама выйти из соглашения по полезным ископаемым, а также изменить его, ключевые решения принимаются с согласия США, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* со ссылкой на проект сделки. Первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее в пятницу на заседании парламента подтвердила, что правительство страны получило проект соглашения от США по полезным ископаемым. "Представительство в управлении Украина имеет меньшинство в совете (2 из 5) и не имеет права вето. Тогда как США - имеет. Все решения принимаются большинством и обязательно с голосом по крайней мере одного представителя США. Украина может предлагать проекты, но окончательное решение принимает США", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Он добавил, что в проекте соглашения Украина имеет очень ограниченное влияние в фонде, в управлении представлена лишь формально. Все стратегические решения – по инвестициям, распределению средств и управлению — полностью контролируются американской стороной.*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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украина, сша
Политика, УКРАИНА, США
14:17 28.03.2025
 
Киев не может сам выйти из соглашения по ресурсам, заявили в Раде

Депутат Гончаренко*: Киев не может сам выйти из соглашения по ресурсам

© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 28 мар – ПРАЙМ. Украина не может сама выйти из соглашения по полезным ископаемым, а также изменить его, ключевые решения принимаются с согласия США, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* со ссылкой на проект сделки.
Первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее в пятницу на заседании парламента подтвердила, что правительство страны получило проект соглашения от США по полезным ископаемым.
"Представительство в управлении Украина имеет меньшинство в совете (2 из 5) и не имеет права вето. Тогда как США - имеет. Все решения принимаются большинством и обязательно с голосом по крайней мере одного представителя США. Украина может предлагать проекты, но окончательное решение принимает США", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в проекте соглашения Украина имеет очень ограниченное влияние в фонде, в управлении представлена лишь формально. Все стратегические решения – по инвестициям, распределению средств и управлению — полностью контролируются американской стороной.
*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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