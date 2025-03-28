https://1prime.ru/20250328/soglashenie-856194259.html

Киев не может сам выйти из соглашения по ресурсам, заявили в Раде

Киев не может сам выйти из соглашения по ресурсам, заявили в Раде - 28.03.2025, ПРАЙМ

Киев не может сам выйти из соглашения по ресурсам, заявили в Раде

Украина не может сама выйти из соглашения по полезным ископаемым, а также изменить его, ключевые решения принимаются с согласия США, заявил депутат Верховной... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T14:17+0300

2025-03-28T14:17+0300

2025-03-28T14:17+0300

политика

украина

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МОСКВА, 28 мар – ПРАЙМ. Украина не может сама выйти из соглашения по полезным ископаемым, а также изменить его, ключевые решения принимаются с согласия США, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* со ссылкой на проект сделки. Первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее в пятницу на заседании парламента подтвердила, что правительство страны получило проект соглашения от США по полезным ископаемым. "Представительство в управлении Украина имеет меньшинство в совете (2 из 5) и не имеет права вето. Тогда как США - имеет. Все решения принимаются большинством и обязательно с голосом по крайней мере одного представителя США. Украина может предлагать проекты, но окончательное решение принимает США", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Он добавил, что в проекте соглашения Украина имеет очень ограниченное влияние в фонде, в управлении представлена лишь формально. Все стратегические решения – по инвестициям, распределению средств и управлению — полностью контролируются американской стороной.*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

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украина, сша