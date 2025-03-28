https://1prime.ru/20250328/soglashenie-856194259.html
Киев не может сам выйти из соглашения по ресурсам, заявили в Раде
Киев не может сам выйти из соглашения по ресурсам, заявили в Раде - 28.03.2025, ПРАЙМ
Киев не может сам выйти из соглашения по ресурсам, заявили в Раде
Украина не может сама выйти из соглашения по полезным ископаемым, а также изменить его, ключевые решения принимаются с согласия США, заявил депутат Верховной... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T14:17+0300
2025-03-28T14:17+0300
2025-03-28T14:17+0300
политика
украина
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82653/17/826531719_0:46:3307:1906_1920x0_80_0_0_a0f7b0d0f7fc19f3966f942bc10ce0ea.jpg
МОСКВА, 28 мар – ПРАЙМ. Украина не может сама выйти из соглашения по полезным ископаемым, а также изменить его, ключевые решения принимаются с согласия США, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* со ссылкой на проект сделки. Первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее в пятницу на заседании парламента подтвердила, что правительство страны получило проект соглашения от США по полезным ископаемым. "Представительство в управлении Украина имеет меньшинство в совете (2 из 5) и не имеет права вето. Тогда как США - имеет. Все решения принимаются большинством и обязательно с голосом по крайней мере одного представителя США. Украина может предлагать проекты, но окончательное решение принимает США", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Он добавил, что в проекте соглашения Украина имеет очень ограниченное влияние в фонде, в управлении представлена лишь формально. Все стратегические решения – по инвестициям, распределению средств и управлению — полностью контролируются американской стороной.*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
https://1prime.ru/20250328/sdelka-856189775.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82653/17/826531719_353:0:2954:1951_1920x0_80_0_0_4fc9ae1fd6e81c31bd2d10fd940f03f0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша
Киев не может сам выйти из соглашения по ресурсам, заявили в Раде
Депутат Гончаренко*: Киев не может сам выйти из соглашения по ресурсам
МОСКВА, 28 мар – ПРАЙМ. Украина не может сама выйти из соглашения по полезным ископаемым, а также изменить его, ключевые решения принимаются с согласия США, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* со ссылкой на проект сделки.
Первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее в пятницу на заседании парламента подтвердила, что правительство страны получило проект соглашения от США по полезным ископаемым.
"Представительство в управлении Украина имеет меньшинство в совете (2 из 5) и не имеет права вето. Тогда как США - имеет. Все решения принимаются большинством и обязательно с голосом по крайней мере одного представителя США. Украина может предлагать проекты, но окончательное решение принимает США", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в проекте соглашения Украина имеет очень ограниченное влияние в фонде, в управлении представлена лишь формально. Все стратегические решения – по инвестициям, распределению средств и управлению — полностью контролируются американской стороной.
*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
"Пистолет к голове". В Британии отреагировали на сделку США и Украины