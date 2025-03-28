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"Совкомфлот" планирует сохранить объем перевозки нефти и нефтепродуктов

"Совкомфлот" планирует сохранить объем перевозки нефти и нефтепродуктов - 28.03.2025, ПРАЙМ

"Совкомфлот" планирует сохранить объем перевозки нефти и нефтепродуктов

"Совкомфлот" планирует перевезти около 63 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов в 2025 году, оставшись на уровне 2024 года, сообщил журналистам генеральный... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T12:03+0300

2025-03-28T12:03+0300

2025-03-28T12:03+0300

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МУРМАНСК, 28 мар - ПРАЙМ. "Совкомфлот" планирует перевезти около 63 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов в 2025 году, оставшись на уровне 2024 года, сообщил журналистам генеральный директор, председатель правления компании Игорь Тонковидов. "В 2024 году мы перевезли 63 миллиона (тонн - ред.) нефти и нефтепродуктов… Надеемся, такой же объем останется (в 2025 году - ред.)", - рассказал Тонковидов на Международном арктическом форуме. Он добавил, что у "Совкомфлота" в акватории Северного морского пути круглогодично работает 11 судов. В течение 2024 года по СМП танкерами "Совкомфлота" было перевезено порядка 6 миллионов тонн, из них - 5 миллионов тонн нефти. Группа компаний "Совкомфлот" (СКФ) - крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок. Специализируется на операциях в сложных климатических и навигационных условиях.

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бизнес, совкомфлот, россия