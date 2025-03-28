https://1prime.ru/20250328/spfs-856205685.html
Пользователями СПФС Банка России на конец 2024 года были 584 организации
Пользователями СПФС Банка России на конец 2024 года были 584 организации - 28.03.2025, ПРАЙМ
Пользователями СПФС Банка России на конец 2024 года были 584 организации
Пользователями Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России на конец 2024 года были 584 организации, сообщается в годовом отчете регулятора. | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T20:02+0300
2025-03-28T20:02+0300
2025-03-28T20:02+0300
экономика
банк россии
swift
спфс
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Пользователями Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России на конец 2024 года были 584 организации, сообщается в годовом отчете регулятора. "Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) являлась основным каналом обмена финансовой информацией при проведении внутрироссийских расчетов по корреспондентским счетам, а также предоставляла функционал для иностранных участников. На конец отчетного года пользователями СПФС были 584 организации. Общее количество переданных через СПФС сообщений выросло на 23% по сравнению с трафиком 2023 года", - говорится в отчете. Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России появилась Система передачи финансовых сообщений (СПФС).
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банк россии, swift, спфс
Экономика, Банк России, SWIFT, СПФС
Пользователями СПФС Банка России на конец 2024 года были 584 организации
ЦБ: пользователями российского аналога SWIFT на конец 2024 года были 584 организации
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Пользователями Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России на конец 2024 года были 584 организации, сообщается в годовом отчете регулятора.
"Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) являлась основным каналом обмена финансовой информацией при проведении внутрироссийских расчетов по корреспондентским счетам, а также предоставляла функционал для иностранных участников. На конец отчетного года пользователями СПФС были 584 организации. Общее количество переданных через СПФС сообщений выросло на 23% по сравнению с трафиком 2023 года", - говорится в отчете.
Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России появилась Система передачи финансовых сообщений (СПФС).
Эксперты оценили последствия санкций Евросоюза против СПФС