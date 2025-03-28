https://1prime.ru/20250328/spfs-856205685.html

Пользователями СПФС Банка России на конец 2024 года были 584 организации

Пользователями СПФС Банка России на конец 2024 года были 584 организации - 28.03.2025, ПРАЙМ

Пользователями СПФС Банка России на конец 2024 года были 584 организации

Пользователями Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России на конец 2024 года были 584 организации, сообщается в годовом отчете регулятора. | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T20:02+0300

2025-03-28T20:02+0300

2025-03-28T20:02+0300

экономика

банк россии

swift

спфс

https://cdnn.1prime.ru/img/84100/16/841001649_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_32c1ad6183a290dcd488bba05864bdf6.jpg

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Пользователями Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России на конец 2024 года были 584 организации, сообщается в годовом отчете регулятора. "Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) являлась основным каналом обмена финансовой информацией при проведении внутрироссийских расчетов по корреспондентским счетам, а также предоставляла функционал для иностранных участников. На конец отчетного года пользователями СПФС были 584 организации. Общее количество переданных через СПФС сообщений выросло на 23% по сравнению с трафиком 2023 года", - говорится в отчете. Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России появилась Система передачи финансовых сообщений (СПФС).

https://1prime.ru/20250224/spfs-855204856.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россии, swift, спфс