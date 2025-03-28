Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Bloomberg: США грозят проблемы с производством туалетной бумаги - 28.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250328/ssha-856185678.html
Bloomberg: США грозят проблемы с производством туалетной бумаги
Bloomberg: США грозят проблемы с производством туалетной бумаги - 28.03.2025, ПРАЙМ
Bloomberg: США грозят проблемы с производством туалетной бумаги
США рискуют столкнуться с проблемами в производстве туалетной бумаги из-за введенных президентом Дональдом Трампом пошлин на канадские пиломатериалы, передает... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T10:25+0300
2025-03-28T10:25+0300
экономика
бизнес
сша
канада
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/62/841256268_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f9d290245c874056a8c7415c3f11235f.jpg
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. США рискуют столкнуться с проблемами в производстве туалетной бумаги из-за введенных президентом Дональдом Трампом пошлин на канадские пиломатериалы, передает агентство Блумберг. "Обещанные президентом Дональдом Трампом пошлины на пиломатериалы из хвойных пород древесины рискуют нарушить цепочку поставок того, без чего никто не хочет оказаться: туалетной бумаги", - пишет агентство. Администрация Трампа планирует практически удвоить пошлины на канадскую хвойную древесину до 27%, а возможные дополнительные сборы могут поднять ставку до более чем 50%. По данным Блумберг, около 30% объема стандартной американской туалетной бумаги и половина объема бумажных полотенец производятся из особого сорта целлюлозы из хвойных пород (NBSK), которая производится в основном в Канаде. По словам председателя профильной консалтинговой фирмы TTOBMA Брайана Макклея, в 2024 году США импортировали около 2 миллионов тонн канадской NBSK, что подчеркивает их зависимость от этого материала.
https://1prime.ru/20250327/ferrari-856171538.html
сша
канада
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/62/841256268_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_ba2f79656011c9fd6baf0278c3940e8c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, сша, канада
Экономика, Бизнес, США, КАНАДА
10:25 28.03.2025
 
Bloomberg: США грозят проблемы с производством туалетной бумаги

Bloomberg: США грозят проблемы с туалетной бумагой из-за пошлин на пиломатериалы

© Unsplash/Jonathan SimcoeАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Jonathan Simcoe
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. США рискуют столкнуться с проблемами в производстве туалетной бумаги из-за введенных президентом Дональдом Трампом пошлин на канадские пиломатериалы, передает агентство Блумберг.
"Обещанные президентом Дональдом Трампом пошлины на пиломатериалы из хвойных пород древесины рискуют нарушить цепочку поставок того, без чего никто не хочет оказаться: туалетной бумаги", - пишет агентство.
Администрация Трампа планирует практически удвоить пошлины на канадскую хвойную древесину до 27%, а возможные дополнительные сборы могут поднять ставку до более чем 50%.
По данным Блумберг, около 30% объема стандартной американской туалетной бумаги и половина объема бумажных полотенец производятся из особого сорта целлюлозы из хвойных пород (NBSK), которая производится в основном в Канаде. По словам председателя профильной консалтинговой фирмы TTOBMA Брайана Макклея, в 2024 году США импортировали около 2 миллионов тонн канадской NBSK, что подчеркивает их зависимость от этого материала.
#Ferrari - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
Ferrari поднимет цены на 10% после введения Трампом пошлин
Вчера, 19:15
 
ЭкономикаБизнесСШАКАНАДА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала