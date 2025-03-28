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Bloomberg: США грозят проблемы с производством туалетной бумаги
Bloomberg: США грозят проблемы с производством туалетной бумаги - 28.03.2025, ПРАЙМ
Bloomberg: США грозят проблемы с производством туалетной бумаги
США рискуют столкнуться с проблемами в производстве туалетной бумаги из-за введенных президентом Дональдом Трампом пошлин на канадские пиломатериалы, передает... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T10:25+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. США рискуют столкнуться с проблемами в производстве туалетной бумаги из-за введенных президентом Дональдом Трампом пошлин на канадские пиломатериалы, передает агентство Блумберг. "Обещанные президентом Дональдом Трампом пошлины на пиломатериалы из хвойных пород древесины рискуют нарушить цепочку поставок того, без чего никто не хочет оказаться: туалетной бумаги", - пишет агентство. Администрация Трампа планирует практически удвоить пошлины на канадскую хвойную древесину до 27%, а возможные дополнительные сборы могут поднять ставку до более чем 50%. По данным Блумберг, около 30% объема стандартной американской туалетной бумаги и половина объема бумажных полотенец производятся из особого сорта целлюлозы из хвойных пород (NBSK), которая производится в основном в Канаде. По словам председателя профильной консалтинговой фирмы TTOBMA Брайана Макклея, в 2024 году США импортировали около 2 миллионов тонн канадской NBSK, что подчеркивает их зависимость от этого материала.
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Экономика, Бизнес, США, КАНАДА
Bloomberg: США грозят проблемы с производством туалетной бумаги
Bloomberg: США грозят проблемы с туалетной бумагой из-за пошлин на пиломатериалы
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ.
США рискуют столкнуться с проблемами в производстве туалетной бумаги из-за введенных президентом Дональдом Трампом пошлин на канадские пиломатериалы, передает
агентство Блумберг.
"Обещанные президентом Дональдом Трампом пошлины на пиломатериалы из хвойных пород древесины рискуют нарушить цепочку поставок того, без чего никто не хочет оказаться: туалетной бумаги", - пишет агентство.
Администрация Трампа планирует практически удвоить пошлины на канадскую хвойную древесину до 27%, а возможные дополнительные сборы могут поднять ставку до более чем 50%.
По данным Блумберг, около 30% объема стандартной американской туалетной бумаги и половина объема бумажных полотенец производятся из особого сорта целлюлозы из хвойных пород (NBSK), которая производится в основном в Канаде. По словам председателя профильной консалтинговой фирмы TTOBMA Брайана Макклея, в 2024 году США импортировали около 2 миллионов тонн канадской NBSK, что подчеркивает их зависимость от этого материала.
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