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Bloomberg: США во многом зависят от импорта ресурсов

Bloomberg: США во многом зависят от импорта ресурсов - 28.03.2025, ПРАЙМ

Bloomberg: США во многом зависят от импорта ресурсов

США должны сосредоточиться на инвестициях в добычу полезных ископаемых, вместо угроз и запугивания Канады и Гренландии, передает агентство Bloomberg. | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T15:56+0300

2025-03-28T15:56+0300

2025-03-28T16:02+0300

экономика

сша

bloomberg

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. США должны сосредоточиться на инвестициях в добычу полезных ископаемых, вместо угроз и запугивания Канады и Гренландии, передает агентство Bloomberg."США по-прежнему на 100% зависят от импорта 15 важнейших полезных ископаемых и более чем на 50% от поставок 29 других", - сказано в тексте публикации.Отмечается, что текущие запасы в США считаются недостаточными, чтобы удовлетворить оборонные потребности страны. Если поставки будут прекращены, импорт недостающих ресурсов не сможет быть компенсирован.Авторы материала полагают, что США стоит сосредоточиться на разработке технологий и сотрудничестве с дружественными странами для обеспечения необходимых ресурсов. Вместо угроз и напряженности в отношениях с Канадой и Гренландией, США должны принять более продуктивные меры для обеспечения своих потребностей в полезных ископаемых.

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сша, bloomberg