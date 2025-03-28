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Bloomberg: США во многом зависят от импорта ресурсов
Bloomberg: США во многом зависят от импорта ресурсов - 28.03.2025, ПРАЙМ
Bloomberg: США во многом зависят от импорта ресурсов
США должны сосредоточиться на инвестициях в добычу полезных ископаемых, вместо угроз и запугивания Канады и Гренландии, передает агентство Bloomberg. | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T15:56+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. США должны сосредоточиться на инвестициях в добычу полезных ископаемых, вместо угроз и запугивания Канады и Гренландии, передает агентство Bloomberg."США по-прежнему на 100% зависят от импорта 15 важнейших полезных ископаемых и более чем на 50% от поставок 29 других", - сказано в тексте публикации.Отмечается, что текущие запасы в США считаются недостаточными, чтобы удовлетворить оборонные потребности страны. Если поставки будут прекращены, импорт недостающих ресурсов не сможет быть компенсирован.Авторы материала полагают, что США стоит сосредоточиться на разработке технологий и сотрудничестве с дружественными странами для обеспечения необходимых ресурсов. Вместо угроз и напряженности в отношениях с Канадой и Гренландией, США должны принять более продуктивные меры для обеспечения своих потребностей в полезных ископаемых.
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сша, bloomberg
Экономика, США, Bloomberg
Bloomberg: США во многом зависят от импорта ресурсов
Bloomberg: США зависят от импорта ресурсов, им не стоит угрожать союзникам
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ.
США должны сосредоточиться на инвестициях в добычу полезных ископаемых, вместо угроз и запугивания Канады и Гренландии, передает
агентство Bloomberg.
"США по-прежнему на 100% зависят от импорта 15 важнейших полезных ископаемых и более чем на 50% от поставок 29 других", - сказано в тексте публикации.
Отмечается, что текущие запасы в США считаются недостаточными, чтобы удовлетворить оборонные потребности страны. Если поставки будут прекращены, импорт недостающих ресурсов не сможет быть компенсирован.
Авторы материала полагают, что США стоит сосредоточиться на разработке технологий и сотрудничестве с дружественными странами для обеспечения необходимых ресурсов. Вместо угроз и напряженности в отношениях с Канадой и Гренландией, США должны принять более продуктивные меры для обеспечения своих потребностей в полезных ископаемых.
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