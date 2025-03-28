https://1prime.ru/20250328/stavka-856195451.html

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в феврале снизилась до 7,7%

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в феврале снизилась до 7,7% - 28.03.2025, ПРАЙМ

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в феврале снизилась до 7,7%

В феврале средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) снизилась в стране на 0,6 процентного пункта - до 7,7% годовых, сообщает Банк России в... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T14:46+0300

2025-03-28T14:46+0300

2025-03-28T14:46+0300

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. В феврале средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) снизилась в стране на 0,6 процентного пункта - до 7,7% годовых, сообщает Банк России в ежемесячном обзоре рынка ипотечного жилищного кредитования. "В феврале 2025 года средневзвешенная ставка по ИЖК снизилась до 7,7% годовых (с 8,3% в январе) на фоне продолжившегося увеличения доли ИЖК по программам господдержки. Процентная ставка по ИЖК по ДДУ (договору долевого участия в строительстве - ред.) сохранилась на прежнем уровне и составила 6,0% (-0,1 п.п. за месяц)", - говорится в материалах регулятора. Отмечается, что задолженность по ИЖК (с учетом процентов за просроченные платежи) на 1 марта составила 20 триллионов рублей, незначительно увеличившись за месяц – на 0,2%. В годовом сопоставлении темпы прироста портфеля ИЖК составили 8,9% (годовой прирост на 1 февраля – 9,1%). Почти четверть (22,8%) ипотечного портфеля приходилась на ИЖК по ДДУ (4,6 триллиона рублей), задолженность по которым сократилась за месяц на 1,5%. В феврале в лидерах на рынке ИЖК традиционно были Москва, Московская область и Санкт-Петербург – как по выдачам, так и по задолженности. При этом выдачи приросли за месяц более чем в полтора раза везде в первой десятке в региональном разрезе после сезонного сокращения в январе, но были ниже показателей февраля прошлого года.

https://1prime.ru/20250328/ipoteka-856187945.html

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