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Депутат Госдумы назвал агонией удар ВСУ по станции "Суджа"
Депутат Госдумы назвал агонией удар ВСУ по станции "Суджа" - 28.03.2025, ПРАЙМ
Депутат Госдумы назвал агонией удар ВСУ по станции "Суджа"
Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал агонией киевского режима удар ВСУ по газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области. | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T13:03+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал агонией киевского режима удар ВСУ по газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области. В Минобороны РФ сообщили, что в пятницу около 10.20 мск киевский режим нанес удар по газоизмерительной станции "Суджа" с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО HIMARS, в результате которого произошло сильное возгорание, энергообъект фактически уничтожен. В военном ведомстве подчеркнули, что обязательства киевского режима о якобы прекращении ударов по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Владимира Зеленского. "Киевский режим продолжает демонстрировать свою позицию в качестве ненадежного и непоследовательного партнера в любых переговорах. Агония толкает Зеленского на удары по энергетической инфраструктуре, несмотря на ранее достигнутые договоренности", - сказал Нестеренко РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.
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россия, госдума, украина
Депутат Госдумы назвал агонией удар ВСУ по станции "Суджа"
Депутат Госдумы Нестеренко назвал агонией удар ВСУ по станции "Суджа"
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал агонией киевского режима удар ВСУ по газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области.
В Минобороны РФ сообщили, что в пятницу около 10.20 мск киевский режим нанес удар по газоизмерительной станции "Суджа" с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО HIMARS, в результате которого произошло сильное возгорание, энергообъект фактически уничтожен. В военном ведомстве подчеркнули, что обязательства киевского режима о якобы прекращении ударов по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Владимира Зеленского.
"Киевский режим продолжает демонстрировать свою позицию в качестве ненадежного и непоследовательного партнера в любых переговорах. Агония толкает Зеленского на удары по энергетической инфраструктуре, несмотря на ранее достигнутые договоренности", - сказал Нестеренко РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.
Киев ударом HIMARS уничтожил газоизмерительную станцию "Суджа"