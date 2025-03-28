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Депутат Госдумы назвал агонией удар ВСУ по станции "Суджа" - 28.03.2025, ПРАЙМ
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Депутат Госдумы назвал агонией удар ВСУ по станции "Суджа"
Депутат Госдумы назвал агонией удар ВСУ по станции "Суджа" - 28.03.2025, ПРАЙМ
Депутат Госдумы назвал агонией удар ВСУ по станции "Суджа"
Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал агонией киевского режима удар ВСУ по газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области. | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T13:03+0300
2025-03-28T13:03+0300
россия
госдума
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал агонией киевского режима удар ВСУ по газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области. В Минобороны РФ сообщили, что в пятницу около 10.20 мск киевский режим нанес удар по газоизмерительной станции "Суджа" с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО HIMARS, в результате которого произошло сильное возгорание, энергообъект фактически уничтожен. В военном ведомстве подчеркнули, что обязательства киевского режима о якобы прекращении ударов по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Владимира Зеленского. "Киевский режим продолжает демонстрировать свою позицию в качестве ненадежного и непоследовательного партнера в любых переговорах. Агония толкает Зеленского на удары по энергетической инфраструктуре, несмотря на ранее достигнутые договоренности", - сказал Нестеренко РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.
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россия, госдума, украина
РОССИЯ, Госдума, УКРАИНА
13:03 28.03.2025
 
Депутат Госдумы назвал агонией удар ВСУ по станции "Суджа"

Депутат Госдумы Нестеренко назвал агонией удар ВСУ по станции "Суджа"

© Фото : ПАО «Газпром»Газоизмерительная станция «Суджа»
Газоизмерительная станция «Суджа» - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© Фото : ПАО «Газпром»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал агонией киевского режима удар ВСУ по газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области.
В Минобороны РФ сообщили, что в пятницу около 10.20 мск киевский режим нанес удар по газоизмерительной станции "Суджа" с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО HIMARS, в результате которого произошло сильное возгорание, энергообъект фактически уничтожен. В военном ведомстве подчеркнули, что обязательства киевского режима о якобы прекращении ударов по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Владимира Зеленского.
"Киевский режим продолжает демонстрировать свою позицию в качестве ненадежного и непоследовательного партнера в любых переговорах. Агония толкает Зеленского на удары по энергетической инфраструктуре, несмотря на ранее достигнутые договоренности", - сказал Нестеренко РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.
Ракетный пуск с установки HIMARS - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
Киев ударом HIMARS уничтожил газоизмерительную станцию "Суджа"
11:55
 
РОССИЯГосдумаУКРАИНА
 
 
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