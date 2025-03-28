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Карасин рассказал о реакции США на восстановление SWIFT для Россельхозбанка

Карасин рассказал о реакции США на восстановление SWIFT для Россельхозбанка - 28.03.2025, ПРАЙМ

Карасин рассказал о реакции США на восстановление SWIFT для Россельхозбанка

На переговорах экспертных групп России и США в саудовском Эр-Рияде обсуждались безопасность судоходства в Черном море, использование РФ портов для экспорта... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T14:02+0300

2025-03-28T14:02+0300

2025-03-28T14:02+0300

экономика

россия

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swift

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. На переговорах экспертных групп России и США в саудовском Эр-Рияде обсуждались безопасность судоходства в Черном море, использование РФ портов для экспорта продукции АПК и восстановление системы SWIFT для Россельхозбанка, американцы к этому отнеслись спокойно, сообщил сенатор, член делегации РФ Григорий Карасин. "Главная задача, которая ставилась перед этой встречей, это безопасность судоходства в Черном море. Это восстановление возможностей для нашего флота использовать порты для сельскохозяйственного экспорта, восстановление системы SWIFT для нашего Россельхозбанка. Вот этот комплекс вопросов, он прозвучал. Американцы к этому спокойно отнеслись", - сказал сенатор в эфире телеканала "России 24".Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ожидает, что подключение Россельхозбанка к SWIFT произойдет в апреле.В заявлении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что российская и американская стороны договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая включает в себя обеспечение безопасности судоходства в Черном море и неприменение силы при организации соответствующих мер контроля. Однако соглашение вступит в силу только после выполнения ряда условий, включая снятие санкций с Россельхозбанка и его подключение к SWIFT.

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россия, россельхозбанк, swift