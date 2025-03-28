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В аэропорту Абу-Даби появились беспилотные такси
В аэропорту Абу-Даби появились беспилотные такси - 28.03.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Абу-Даби появились беспилотные такси
Служба беспилотных такси начала обслуживать главный международный аэропорт Абу-Даби, сообщается в пресс-релизе интегрированного транспортного центра Абу-Даби... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T23:14+0300
2025-03-28T23:14+0300
2025-03-28T23:15+0300
такси
беспилотное такси
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ДУБАЙ, 28 мар - ПРАЙМ. Служба беспилотных такси начала обслуживать главный международный аэропорт Абу-Даби, сообщается в пресс-релизе интегрированного транспортного центра Абу-Даби Abu Dhabi Mobility. "Опираясь на успех проекта на островах Яс и Саадият на первом и втором этапах, сфера эксплуатации автономных транспортных средств будет расширена и охватит подъездные пути к Zayed International Airport и в обратном направлении", - сообщается в пресс-релизе. Отмечается, что беспилотные такси на этапе испытаний в Абу-Даби уже совершили 30 тысяч поездок, преодолев 430 тысяч километров. Как передает корреспондент РИА Новости, в приложении TXAI уже имеется возможность вызова роботакси в зоне прилета и вылета из международного аэропорта Абу-Даби.
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такси, беспилотное такси, оаэ
такси, беспилотное такси, ОАЭ
В аэропорту Абу-Даби появились беспилотные такси
Беспилотные такси в ОАЭ начали обслуживать аэропорт Абу-Даби
ДУБАЙ, 28 мар - ПРАЙМ. Служба беспилотных такси начала обслуживать главный международный аэропорт Абу-Даби, сообщается в пресс-релизе интегрированного транспортного центра Абу-Даби Abu Dhabi Mobility.
"Опираясь на успех проекта на островах Яс и Саадият на первом и втором этапах, сфера эксплуатации автономных транспортных средств будет расширена и охватит подъездные пути к Zayed International Airport и в обратном направлении", - сообщается в пресс-релизе.
Отмечается, что беспилотные такси на этапе испытаний в Абу-Даби уже совершили 30 тысяч поездок, преодолев 430 тысяч километров.
Как передает корреспондент РИА Новости, в приложении TXAI уже имеется возможность вызова роботакси в зоне прилета и вылета из международного аэропорта Абу-Даби.
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