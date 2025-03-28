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Замгенсека СНГ отметил стабильный рост товарооборот между странами

Замгенсека СНГ отметил стабильный рост товарооборот между странами - 28.03.2025, ПРАЙМ

Замгенсека СНГ отметил стабильный рост товарооборот между странами

Товарооборот между странами Содружества независимых государств демонстрирует стабильный рост уже несколько лет подряд, заявил заместитель генерального секретаря | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T12:09+0300

2025-03-28T12:09+0300

2025-03-28T12:09+0300

экономика

россия

снг

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Товарооборот между странами Содружества независимых государств демонстрирует стабильный рост уже несколько лет подряд, заявил заместитель генерального секретаря СНГ Ильхом Нематов. "Товарооборот между странами СНГ стабильно растет. По итогам 2024 года рост внутривалового продукта (стран СНГ - ред.) составил 4,7%. Уже говорилось, что в странах ЕАЭС растет товарооборот, между странами СНГ стабильно растет. Уже несколько лет подряд мы видим стабильный рост взаимной торговли между странами СНГ", - сказал он, выступая на в ходе Международного экономического форума государств - участников СНГ. Организатор форума - Деловой центр экономического развития СНГ. Форум проводится при поддержке Исполнительного комитета СНГ и деловых структур стран Содружества.

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россия, снг