Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Замгенсека СНГ отметил стабильный рост товарооборот между странами - 28.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250328/tovarooborot-856189507.html
Замгенсека СНГ отметил стабильный рост товарооборот между странами
Замгенсека СНГ отметил стабильный рост товарооборот между странами - 28.03.2025, ПРАЙМ
Замгенсека СНГ отметил стабильный рост товарооборот между странами
Товарооборот между странами Содружества независимых государств демонстрирует стабильный рост уже несколько лет подряд, заявил заместитель генерального секретаря | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T12:09+0300
2025-03-28T12:09+0300
экономика
россия
снг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/19/853856965_0:95:3307:1955_1920x0_80_0_0_aa458240f12625efd8cdc4a3072456fc.jpg
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Товарооборот между странами Содружества независимых государств демонстрирует стабильный рост уже несколько лет подряд, заявил заместитель генерального секретаря СНГ Ильхом Нематов. "Товарооборот между странами СНГ стабильно растет. По итогам 2024 года рост внутривалового продукта (стран СНГ - ред.) составил 4,7%. Уже говорилось, что в странах ЕАЭС растет товарооборот, между странами СНГ стабильно растет. Уже несколько лет подряд мы видим стабильный рост взаимной торговли между странами СНГ", - сказал он, выступая на в ходе Международного экономического форума государств - участников СНГ. Организатор форума - Деловой центр экономического развития СНГ. Форум проводится при поддержке Исполнительного комитета СНГ и деловых структур стран Содружества.
https://1prime.ru/20250225/sng-855230097.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/19/853856965_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_5d7848258464d9061a8136b5ca61f380.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, снг
Экономика, РОССИЯ, СНГ
12:09 28.03.2025
 
Замгенсека СНГ отметил стабильный рост товарооборот между странами

Нематов: товарооборот между странами СНГ стабильно растет

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкНеформальная встреча глав делегаций государств-участников СНГ
Неформальная встреча глав делегаций государств-участников СНГ - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Товарооборот между странами Содружества независимых государств демонстрирует стабильный рост уже несколько лет подряд, заявил заместитель генерального секретаря СНГ Ильхом Нематов.
"Товарооборот между странами СНГ стабильно растет. По итогам 2024 года рост внутривалового продукта (стран СНГ - ред.) составил 4,7%. Уже говорилось, что в странах ЕАЭС растет товарооборот, между странами СНГ стабильно растет. Уже несколько лет подряд мы видим стабильный рост взаимной торговли между странами СНГ", - сказал он, выступая на в ходе Международного экономического форума государств - участников СНГ.
Организатор форума - Деловой центр экономического развития СНГ. Форум проводится при поддержке Исполнительного комитета СНГ и деловых структур стран Содружества.
Заседание Совета министров иностранных дел СНГ
Генсек СНГ заявил об угрозах в сфере безопасности для стран Содружества
25 февраля, 11:12
 
ЭкономикаРОССИЯСНГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала