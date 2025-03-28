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Рубио рассказал, когда Трамп примет решение о запросе России по санкциям
Рубио рассказал, когда Трамп примет решение о запросе России по санкциям - 28.03.2025, ПРАЙМ
Рубио рассказал, когда Трамп примет решение о запросе России по санкциям
Решение о выдвинутом РФ условии относительно европейских санкций для расширения режима прекращения огня на Украине президент США Дональд Трамп примет после... | 28.03.2025, ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 28 мар - ПРАЙМ. Решение о выдвинутом РФ условии относительно европейских санкций для расширения режима прекращения огня на Украине президент США Дональд Трамп примет после консультаций со своей командой, заявил госсекретарь Марко Рубио на вопрос о несогласии ЕС с озвученным требованием. "Это множество санкций, включая санкции, которые не являются американскими. Они (представители РФ на переговорах с делегацией США в Саудовской Аравии - ред.) говорили о парочке, по моей информации, они даже не американские, так что мы не сможем снять их, если захотим. Мы проанализируем, с чем вернулась наша команда, и представим президенту варианты, чтобы он принял решение. Мы еще не на этом этапе", - сказал Рубио журналистам. Стенограмму общения Рубио с репортерами на борту самолета в Вашингтон из командировки по Латинской Америки публикует госдеп. По словам главы внешнеполитического ведомства, представители США, встречавшиеся на неделе с российскими переговорщиками, вернулись в Штаты и им предстоит обсуждение с другими чиновниками администрации. "Я провел несколько телефонных разговоров об этом. Мы собираемся проанализировать, о каких вещах они говорят, изучить, чем конкретно это является", - уточнил Рубио. Так госсекретарь ответил на вопрос о звучащих от лидеров ЕС возражениях относительно антироссийских санкций.
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сша, марк рубио, дональд трамп, россия, санкции против рф, ес
Экономика, США, Марк Рубио, Дональд Трамп, РОССИЯ, санкции против РФ, ЕС
Рубио рассказал, когда Трамп примет решение о запросе России по санкциям
Рубио: решение о запросе России по санкциям Трамп примет после консультаций с командой
ВАШИНГТОН, 28 мар - ПРАЙМ. Решение о выдвинутом РФ условии относительно европейских санкций для расширения режима прекращения огня на Украине президент США Дональд Трамп примет после консультаций со своей командой, заявил госсекретарь Марко Рубио на вопрос о несогласии ЕС с озвученным требованием.
"Это множество санкций, включая санкции, которые не являются американскими. Они (представители РФ на переговорах с делегацией США в Саудовской Аравии - ред.) говорили о парочке, по моей информации, они даже не американские, так что мы не сможем снять их, если захотим. Мы проанализируем, с чем вернулась наша команда, и представим президенту варианты, чтобы он принял решение. Мы еще не на этом этапе", - сказал Рубио журналистам.
Стенограмму общения Рубио с репортерами на борту самолета в Вашингтон из командировки по Латинской Америки публикует госдеп. По словам главы внешнеполитического ведомства, представители США, встречавшиеся на неделе с российскими переговорщиками, вернулись в Штаты и им предстоит обсуждение с другими чиновниками администрации.
В Кремле прокомментировали требование РФ снять санкции с Россельхозбанка
"Я провел несколько телефонных разговоров об этом. Мы собираемся проанализировать, о каких вещах они говорят, изучить, чем конкретно это является", - уточнил Рубио. Так госсекретарь ответил на вопрос о звучащих от лидеров ЕС возражениях относительно антироссийских санкций.