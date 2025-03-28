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ЦБ включил "Ozon Банк" в список значимых на рынке платежных услуг - 28.03.2025, ПРАЙМ
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ЦБ включил "Ozon Банк" в список значимых на рынке платежных услуг
ЦБ включил "Ozon Банк" в список значимых на рынке платежных услуг - 28.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ включил "Ozon Банк" в список значимых на рынке платежных услуг
"Ozon Банк" включен в список кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платежных услуг, сообщается на сайте регулятора. | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T15:38+0300
2025-03-28T15:38+0300
экономика
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. "Ozon Банк" включен в список кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платежных услуг, сообщается на сайте регулятора. Сейчас в этом перечне значится 18 кредитных организаций, из него исключены "МТС банк", банк "Ак барс", "Азиатско-Тихоокеанский банк", банк "Центр-инвест", Росбанк (присоединен к Т-Банку) и банк "ФК Открытие" (присоединен к ВТБ). Кроме "Ozon Банка" в список входят 11 банков из числа системно значимых - "Юникредит банк", Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, "Московский кредитный банк", Т-Банк (ранее "Тинькофф"), Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, а также "Уральский банк реконструкции и развития" (УБРиР), банк "Санкт-Петербург", "Почта банк", РНКБ, банк "Русский стандарт" и небанковская кредитная организация "Мобильная карта". Порядок признания кредитных организаций значимыми на рынке платежных услуг был утвержден 6 ноября 2014 года. Значимые на рынке платежных услуг кредитные организации должны соответствовать одному из четырех критериев: иметь долю не менее 2% в одном из федеральных округов по операциям (расчетными и кредитными картами), эмитированным картам, операциям в банкоматах и платежных терминалах и переводам электронных денежных средств. Перечень обновляется ежегодно.
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банки, финансы
Экономика, Банки, Финансы
15:38 28.03.2025
 
ЦБ включил "Ozon Банк" в список значимых на рынке платежных услуг

Банк России включил "Ozon Банк" в список значимых на рынке платежных услуг

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. "Ozon Банк" включен в список кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платежных услуг, сообщается на сайте регулятора.
Сейчас в этом перечне значится 18 кредитных организаций, из него исключены "МТС банк", банк "Ак барс", "Азиатско-Тихоокеанский банк", банк "Центр-инвест", Росбанк (присоединен к Т-Банку) и банк "ФК Открытие" (присоединен к ВТБ).
Кроме "Ozon Банка" в список входят 11 банков из числа системно значимых - "Юникредит банк", Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, "Московский кредитный банк", Т-Банк (ранее "Тинькофф"), Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, а также "Уральский банк реконструкции и развития" (УБРиР), банк "Санкт-Петербург", "Почта банк", РНКБ, банк "Русский стандарт" и небанковская кредитная организация "Мобильная карта".
Порядок признания кредитных организаций значимыми на рынке платежных услуг был утвержден 6 ноября 2014 года. Значимые на рынке платежных услуг кредитные организации должны соответствовать одному из четырех критериев: иметь долю не менее 2% в одном из федеральных округов по операциям (расчетными и кредитными картами), эмитированным картам, операциям в банкоматах и платежных терминалах и переводам электронных денежных средств. Перечень обновляется ежегодно.
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