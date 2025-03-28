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ЦБ выступил за более сбалансированные темпы кредитования для дезинфляции - 28.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250328/tsb-856202484.html
ЦБ выступил за более сбалансированные темпы кредитования для дезинфляции
ЦБ выступил за более сбалансированные темпы кредитования для дезинфляции - 28.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ выступил за более сбалансированные темпы кредитования для дезинфляции
Переход к более сбалансированным темпам кредитования в России необходим для уменьшения импульса к избыточному расширению спроса и возобновления дезинфляции в... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T18:31+0300
2025-03-28T18:31+0300
экономика
инфляция в россии
банки
кредиты
банк россии
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Переход к более сбалансированным темпам кредитования в России необходим для уменьшения импульса к избыточному расширению спроса и возобновления дезинфляции в первой половине 2025 года, говорится в годовом отчете ЦБ. "Переход к более сбалансированным темпам кредитования необходим для уменьшения импульса к избыточному расширению спроса и, следовательно, возобновления дезинфляции в первой половине 2025 года", - сказано в материалах регулятора.
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инфляция в россии, банки, кредиты, банк россии
Экономика, инфляция в России, Банки, кредиты, Банк России
18:31 28.03.2025
 
ЦБ выступил за более сбалансированные темпы кредитования для дезинфляции

ЦБ: более сбалансированные темпы кредитования необходимы для дезинфляции в I полугодии

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента на витрине
Знак процента на витрине - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Переход к более сбалансированным темпам кредитования в России необходим для уменьшения импульса к избыточному расширению спроса и возобновления дезинфляции в первой половине 2025 года, говорится в годовом отчете ЦБ.
"Переход к более сбалансированным темпам кредитования необходим для уменьшения импульса к избыточному расширению спроса и, следовательно, возобновления дезинфляции в первой половине 2025 года", - сказано в материалах регулятора.
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