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ЦБ выступил за более сбалансированные темпы кредитования для дезинфляции
ЦБ выступил за более сбалансированные темпы кредитования для дезинфляции - 28.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ выступил за более сбалансированные темпы кредитования для дезинфляции
Переход к более сбалансированным темпам кредитования в России необходим для уменьшения импульса к избыточному расширению спроса и возобновления дезинфляции в... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T18:31+0300
2025-03-28T18:31+0300
2025-03-28T18:31+0300
экономика
инфляция в россии
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банк россии
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Переход к более сбалансированным темпам кредитования в России необходим для уменьшения импульса к избыточному расширению спроса и возобновления дезинфляции в первой половине 2025 года, говорится в годовом отчете ЦБ. "Переход к более сбалансированным темпам кредитования необходим для уменьшения импульса к избыточному расширению спроса и, следовательно, возобновления дезинфляции в первой половине 2025 года", - сказано в материалах регулятора.
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инфляция в россии, банки, кредиты, банк россии
Экономика, инфляция в России, Банки, кредиты, Банк России
ЦБ выступил за более сбалансированные темпы кредитования для дезинфляции
ЦБ: более сбалансированные темпы кредитования необходимы для дезинфляции в I полугодии
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Переход к более сбалансированным темпам кредитования в России необходим для уменьшения импульса к избыточному расширению спроса и возобновления дезинфляции в первой половине 2025 года, говорится в годовом отчете ЦБ.
"Переход к более сбалансированным темпам кредитования необходим для уменьшения импульса к избыточному расширению спроса и, следовательно, возобновления дезинфляции в первой половине 2025 года", - сказано в материалах регулятора.
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в феврале снизилась до 7,7%