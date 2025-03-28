https://1prime.ru/20250328/tsb-856202484.html

ЦБ выступил за более сбалансированные темпы кредитования для дезинфляции

ЦБ выступил за более сбалансированные темпы кредитования для дезинфляции - 28.03.2025, ПРАЙМ

ЦБ выступил за более сбалансированные темпы кредитования для дезинфляции

Переход к более сбалансированным темпам кредитования в России необходим для уменьшения импульса к избыточному расширению спроса и возобновления дезинфляции в... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T18:31+0300

2025-03-28T18:31+0300

2025-03-28T18:31+0300

экономика

инфляция в россии

банки

кредиты

банк россии

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Переход к более сбалансированным темпам кредитования в России необходим для уменьшения импульса к избыточному расширению спроса и возобновления дезинфляции в первой половине 2025 года, говорится в годовом отчете ЦБ. "Переход к более сбалансированным темпам кредитования необходим для уменьшения импульса к избыточному расширению спроса и, следовательно, возобновления дезинфляции в первой половине 2025 года", - сказано в материалах регулятора.

https://1prime.ru/20250328/stavka-856195451.html

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инфляция в россии, банки, кредиты, банк россии