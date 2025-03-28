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ЦБ РФ в 2024 году увеличил прибыль на 42,1% - до 199,5 млрд рублей - 28.03.2025, ПРАЙМ
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ЦБ РФ в 2024 году увеличил прибыль на 42,1% - до 199,5 млрд рублей
ЦБ РФ в 2024 году увеличил прибыль на 42,1% - до 199,5 млрд рублей - 28.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ РФ в 2024 году увеличил прибыль на 42,1% - до 199,5 млрд рублей
Банк России в 2024 году получил чистую прибыль в размере 199,5 миллиарда рублей, что на 42,1% больше результата 2023 года, следует из годового отчета ЦБ. | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T18:33+0300
2025-03-28T18:33+0300
экономика
банк россии
банки
россия
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Банк России в 2024 году получил чистую прибыль в размере 199,5 миллиарда рублей, что на 42,1% больше результата 2023 года, следует из годового отчета ЦБ. В 2023 году прибыль ЦБ составила 140,4 миллиарда рублей. "По итогам 2024 года, как и по итогам 2023 года, сложился положительный финансовый результат деятельности Банка России (прибыль). Факторы, оказавшие влияние на формирование прибыли по итогам отчетного года, представлены в отчете о полученной прибыли и ее распределении или о фактически допущенных убытках", - сказано в сообщении.
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банк россии, банки, россия
Экономика, Банк России, Банки, РОССИЯ
18:33 28.03.2025
 
ЦБ РФ в 2024 году увеличил прибыль на 42,1% - до 199,5 млрд рублей

Банк России в 2024 году увеличил прибыль на 42,1 процента - до 199,5 млрд рублей

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Банк России в 2024 году получил чистую прибыль в размере 199,5 миллиарда рублей, что на 42,1% больше результата 2023 года, следует из годового отчета ЦБ.
В 2023 году прибыль ЦБ составила 140,4 миллиарда рублей.
"По итогам 2024 года, как и по итогам 2023 года, сложился положительный финансовый результат деятельности Банка России (прибыль). Факторы, оказавшие влияние на формирование прибыли по итогам отчетного года, представлены в отчете о полученной прибыли и ее распределении или о фактически допущенных убытках", - сказано в сообщении.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
ЦБ отметил рост денежной базы России
11:09
 
ЭкономикаБанк РоссииБанкиРОССИЯ
 
 
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