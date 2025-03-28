https://1prime.ru/20250328/tsb-856202592.html

ЦБ РФ в 2024 году увеличил прибыль на 42,1% - до 199,5 млрд рублей

ЦБ РФ в 2024 году увеличил прибыль на 42,1% - до 199,5 млрд рублей - 28.03.2025, ПРАЙМ

ЦБ РФ в 2024 году увеличил прибыль на 42,1% - до 199,5 млрд рублей

Банк России в 2024 году получил чистую прибыль в размере 199,5 миллиарда рублей, что на 42,1% больше результата 2023 года, следует из годового отчета ЦБ. | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T18:33+0300

2025-03-28T18:33+0300

2025-03-28T18:33+0300

экономика

банк россии

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Банк России в 2024 году получил чистую прибыль в размере 199,5 миллиарда рублей, что на 42,1% больше результата 2023 года, следует из годового отчета ЦБ. В 2023 году прибыль ЦБ составила 140,4 миллиарда рублей. "По итогам 2024 года, как и по итогам 2023 года, сложился положительный финансовый результат деятельности Банка России (прибыль). Факторы, оказавшие влияние на формирование прибыли по итогам отчетного года, представлены в отчете о полученной прибыли и ее распределении или о фактически допущенных убытках", - сказано в сообщении.

https://1prime.ru/20250328/baza-856187017.html

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