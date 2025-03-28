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Банк России начал нанимать роботов - 28.03.2025, ПРАЙМ
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Банк России начал нанимать роботов
Банк России начал нанимать роботов - 28.03.2025, ПРАЙМ
Банк России начал нанимать роботов
Банк России в 2024 году создал десять новых роботизированных рабочих мест с целью оптимизации операционной деятельности, сообщается в годовом отчете регулятора. | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T20:07+0300
2025-03-28T20:07+0300
экономика
финансы
банк россии
роботы
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Банк России в 2024 году создал десять новых роботизированных рабочих мест с целью оптимизации операционной деятельности, сообщается в годовом отчете регулятора. "С целью оптимизации операционной деятельности Банк России расширяет роботизацию технологических процессов, таких как первичная обработка и маршрутизация обращений граждан, запросов и документации от финансовых организаций, ответов на запросы, а также предписания Банка России. В 2024 году успешно внедрено 10 новых роботизированных рабочих мест", - говорится в отчете. Также автоматизировано получение и обработка Банком России информации о внутрибанковских и прямых межбанковских платежах клиентов кредитных организаций для оперативного выявления и анализа признаков участия в проведении сомнительных операций.
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финансы, банк россии, роботы
Экономика, Финансы, Банк России, роботы
20:07 28.03.2025
 
Банк России начал нанимать роботов

Банк России начал нанимать роботов на работу в 2024 году

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Банк России в 2024 году создал десять новых роботизированных рабочих мест с целью оптимизации операционной деятельности, сообщается в годовом отчете регулятора.
"С целью оптимизации операционной деятельности Банк России расширяет роботизацию технологических процессов, таких как первичная обработка и маршрутизация обращений граждан, запросов и документации от финансовых организаций, ответов на запросы, а также предписания Банка России. В 2024 году успешно внедрено 10 новых роботизированных рабочих мест", - говорится в отчете.
Также автоматизировано получение и обработка Банком России информации о внутрибанковских и прямых межбанковских платежах клиентов кредитных организаций для оперативного выявления и анализа признаков участия в проведении сомнительных операций.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
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ЭкономикаФинансыБанк Россиироботы
 
 
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