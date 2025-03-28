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Банк России начал нанимать роботов

Банк России начал нанимать роботов - 28.03.2025, ПРАЙМ

Банк России начал нанимать роботов

Банк России в 2024 году создал десять новых роботизированных рабочих мест с целью оптимизации операционной деятельности, сообщается в годовом отчете регулятора. | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T20:07+0300

2025-03-28T20:07+0300

2025-03-28T20:07+0300

экономика

финансы

банк россии

роботы

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Банк России в 2024 году создал десять новых роботизированных рабочих мест с целью оптимизации операционной деятельности, сообщается в годовом отчете регулятора. "С целью оптимизации операционной деятельности Банк России расширяет роботизацию технологических процессов, таких как первичная обработка и маршрутизация обращений граждан, запросов и документации от финансовых организаций, ответов на запросы, а также предписания Банка России. В 2024 году успешно внедрено 10 новых роботизированных рабочих мест", - говорится в отчете. Также автоматизировано получение и обработка Банком России информации о внутрибанковских и прямых межбанковских платежах клиентов кредитных организаций для оперативного выявления и анализа признаков участия в проведении сомнительных операций.

https://1prime.ru/20250328/droppery-856203016.html

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финансы, банк россии, роботы