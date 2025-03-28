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Среднемесячный доход служащего ЦБ вырос в 2024 году до 231,8 тысячи руб

Среднемесячный доход служащего ЦБ вырос в 2024 году до 231,8 тысячи руб - 28.03.2025, ПРАЙМ

Среднемесячный доход служащего ЦБ вырос в 2024 году до 231,8 тысячи руб

Среднемесячный доход одного служащего Банка России в 2024 году вырос на 3,8% и достиг 231,8 тысячи рублей, следует из годового отчета регулятора. | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T20:10+0300

2025-03-28T20:10+0300

2025-03-28T20:10+0300

экономика

финансы

банк россии

зарплата

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Среднемесячный доход одного служащего Банка России в 2024 году вырос на 3,8% и достиг 231,8 тысячи рублей, следует из годового отчета регулятора. "Среднемесячный доход на одного служащего в 2024 году составил 231 772 рубля (2023 год: 223 259 рублей)", - говорится в отчете. При этом среднесписочная численность служащих Банка России за 2024 год уменьшилась на 1 460 человек (3,2%) и составила 43 770 сотрудников. Также расходы на содержание служащих Банка России по сравнению с 2023 годом увеличились на 1,1 миллиарда рублей, или на 0,7%, из них расходы на оплату труда и другие выплаты служащим Банка России увеличились на 560 миллионов рублей, или на 0,5%, а начисления на оплату труда и на другие выплаты - на 559 миллионов рублей, или на 1,9%.

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финансы, банк россии, зарплата