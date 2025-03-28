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Подоляк заявил, что соглашение по ископаемым с США все еще не готово

Подоляк заявил, что соглашение по ископаемым с США все еще не готово - 28.03.2025, ПРАЙМ

Подоляк заявил, что соглашение по ископаемым с США все еще не готово

Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что консультации с США по соглашению об украинских ископаемых все еще идут, окончательного проекта... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T12:29+0300

2025-03-28T12:29+0300

2025-03-28T12:29+0300

политика

сша

украина

владимир зеленский

полезные ископаемые

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что консультации с США по соглашению об украинских ископаемых все еще идут, окончательного проекта документа еще нет. Соответствующее заявление Подоляк сделал в комментарии агентству Рейтер, заявив, что финальный проект документа еще не готов. "Консультации все еще ведутся на уровне различных министерств", - заявил Подоляк агентству Рейтер, отказавшись предоставить подробности. Владимир Зеленский ранее обвинил США в изменении условий соглашения по украинским ископаемым. Он заявил, что США вместо рамочного соглашения предлагают сразу полное соглашение, которое "требует детального изучения". До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, не в пользу Украины. По его словам, документ предполагает участие Соединенных Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины.

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сша, украина, владимир зеленский, полезные ископаемые