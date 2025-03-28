Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Подоляк заявил, что соглашение по ископаемым с США все еще не готово - 28.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250328/ukraina-856190035.html
Подоляк заявил, что соглашение по ископаемым с США все еще не готово
Подоляк заявил, что соглашение по ископаемым с США все еще не готово - 28.03.2025, ПРАЙМ
Подоляк заявил, что соглашение по ископаемым с США все еще не готово
Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что консультации с США по соглашению об украинских ископаемых все еще идут, окончательного проекта... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T12:29+0300
2025-03-28T12:29+0300
политика
сша
украина
владимир зеленский
полезные ископаемые
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что консультации с США по соглашению об украинских ископаемых все еще идут, окончательного проекта документа еще нет. Соответствующее заявление Подоляк сделал в комментарии агентству Рейтер, заявив, что финальный проект документа еще не готов. "Консультации все еще ведутся на уровне различных министерств", - заявил Подоляк агентству Рейтер, отказавшись предоставить подробности. Владимир Зеленский ранее обвинил США в изменении условий соглашения по украинским ископаемым. Он заявил, что США вместо рамочного соглашения предлагают сразу полное соглашение, которое "требует детального изучения". До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, не в пользу Украины. По его словам, документ предполагает участие Соединенных Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины.
https://1prime.ru/20250328/sdelka-856189775.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_152:0:2248:1572_1920x0_80_0_0_4279494b4c3f62227a3c1e0571af02ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, владимир зеленский, полезные ископаемые
Политика, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, полезные ископаемые
12:29 28.03.2025
 
Подоляк заявил, что соглашение по ископаемым с США все еще не готово

В офисе Зеленского заявили, что соглашение по ископаемым с США все еще не готово

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что консультации с США по соглашению об украинских ископаемых все еще идут, окончательного проекта документа еще нет.
Соответствующее заявление Подоляк сделал в комментарии агентству Рейтер, заявив, что финальный проект документа еще не готов.
"Консультации все еще ведутся на уровне различных министерств", - заявил Подоляк агентству Рейтер, отказавшись предоставить подробности.
Владимир Зеленский ранее обвинил США в изменении условий соглашения по украинским ископаемым. Он заявил, что США вместо рамочного соглашения предлагают сразу полное соглашение, которое "требует детального изучения". До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, не в пользу Украины. По его словам, документ предполагает участие Соединенных Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
"Пистолет к голове". В Британии отреагировали на сделку США и Украины
12:21
 
ПолитикаСШАУКРАИНАВладимир Зеленскийполезные ископаемые
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала