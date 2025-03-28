https://1prime.ru/20250328/ukraina-856190035.html
Подоляк заявил, что соглашение по ископаемым с США все еще не готово
Подоляк заявил, что соглашение по ископаемым с США все еще не готово - 28.03.2025, ПРАЙМ
Подоляк заявил, что соглашение по ископаемым с США все еще не готово
Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что консультации с США по соглашению об украинских ископаемых все еще идут, окончательного проекта... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T12:29+0300
2025-03-28T12:29+0300
2025-03-28T12:29+0300
политика
сша
украина
владимир зеленский
полезные ископаемые
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что консультации с США по соглашению об украинских ископаемых все еще идут, окончательного проекта документа еще нет. Соответствующее заявление Подоляк сделал в комментарии агентству Рейтер, заявив, что финальный проект документа еще не готов. "Консультации все еще ведутся на уровне различных министерств", - заявил Подоляк агентству Рейтер, отказавшись предоставить подробности. Владимир Зеленский ранее обвинил США в изменении условий соглашения по украинским ископаемым. Он заявил, что США вместо рамочного соглашения предлагают сразу полное соглашение, которое "требует детального изучения". До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, не в пользу Украины. По его словам, документ предполагает участие Соединенных Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины.
https://1prime.ru/20250328/sdelka-856189775.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_152:0:2248:1572_1920x0_80_0_0_4279494b4c3f62227a3c1e0571af02ec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, владимир зеленский, полезные ископаемые
Политика, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, полезные ископаемые
Подоляк заявил, что соглашение по ископаемым с США все еще не готово
В офисе Зеленского заявили, что соглашение по ископаемым с США все еще не готово
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что консультации с США по соглашению об украинских ископаемых все еще идут, окончательного проекта документа еще нет.
Соответствующее заявление Подоляк сделал в комментарии агентству Рейтер, заявив, что финальный проект документа еще не готов.
"Консультации все еще ведутся на уровне различных министерств", - заявил Подоляк агентству Рейтер, отказавшись предоставить подробности.
Владимир Зеленский ранее обвинил США в изменении условий соглашения по украинским ископаемым. Он заявил, что США вместо рамочного соглашения предлагают сразу полное соглашение, которое "требует детального изучения". До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, не в пользу Украины. По его словам, документ предполагает участие Соединенных Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины.
"Пистолет к голове". В Британии отреагировали на сделку США и Украины