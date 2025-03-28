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В США назвали репарациями с Украины проект сделки по недрам
В США назвали репарациями с Украины проект сделки по недрам - 28.03.2025, ПРАЙМ
В США назвали репарациями с Украины проект сделки по недрам
Проект сделки с США по ресурсам вызывает беспокойство на Украине, там опасаются, что он может выглядеть так, как будто Украина проиграла США войну и вынуждена... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T19:37+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Проект сделки с США по ресурсам вызывает беспокойство на Украине, там опасаются, что он может выглядеть так, как будто Украина проиграла США войну и вынуждена платить репарации, пишет газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. "Выглядит как будто Украина вела войну с США, проиграла, была захвачена и теперь вынуждена выплачивать пожизненные репарации", - сказал украинский чиновник. Неназванный чиновник заявил, что проект документа вызывает обеспокоенность, так как он переквалифицирует "прошлые гранты США теперь как займы". Газета полагает, что, учитывая реакцию чиновников и депутатов в Киеве, быстрое одобрение сделки маловероятно. Ранее в пятницу украинские СМИ сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные" линии, согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС, а также обязывает Украину оплатить всю помощь США прошлых лет, которую Киев получал как безвозвратную. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, благодаря которому все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, мировая экономика
Экономика, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мировая экономика
В США назвали репарациями с Украины проект сделки по недрам
WP: проект сделки по недрам выглядит как репарации после поражения Киева в "войне с США"
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Проект сделки с США по ресурсам вызывает беспокойство на Украине, там опасаются, что он может выглядеть так, как будто Украина проиграла США войну и вынуждена платить репарации, пишет газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
"Выглядит как будто Украина вела войну с США, проиграла, была захвачена и теперь вынуждена выплачивать пожизненные репарации", - сказал украинский чиновник.
Неназванный чиновник заявил, что проект документа вызывает обеспокоенность, так как он переквалифицирует "прошлые гранты США теперь как займы". Газета полагает, что, учитывая реакцию чиновников и депутатов в Киеве, быстрое одобрение сделки маловероятно.
"Превосходный проект". Медведев высказался о сделке Украины и США по недрам
Ранее в пятницу украинские СМИ сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные" линии, согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС, а также обязывает Украину оплатить всю помощь США прошлых лет, которую Киев получал как безвозвратную. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, благодаря которому все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.