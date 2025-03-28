https://1prime.ru/20250328/ukraina-856204564.html

В США назвали репарациями с Украины проект сделки по недрам

В США назвали репарациями с Украины проект сделки по недрам - 28.03.2025, ПРАЙМ

В США назвали репарациями с Украины проект сделки по недрам

Проект сделки с США по ресурсам вызывает беспокойство на Украине, там опасаются, что он может выглядеть так, как будто Украина проиграла США войну и вынуждена... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T19:37+0300

2025-03-28T19:37+0300

2025-03-28T19:37+0300

экономика

сша

украина

владимир зеленский

дональд трамп

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Проект сделки с США по ресурсам вызывает беспокойство на Украине, там опасаются, что он может выглядеть так, как будто Украина проиграла США войну и вынуждена платить репарации, пишет газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. "Выглядит как будто Украина вела войну с США, проиграла, была захвачена и теперь вынуждена выплачивать пожизненные репарации", - сказал украинский чиновник. Неназванный чиновник заявил, что проект документа вызывает обеспокоенность, так как он переквалифицирует "прошлые гранты США теперь как займы". Газета полагает, что, учитывая реакцию чиновников и депутатов в Киеве, быстрое одобрение сделки маловероятно. Ранее в пятницу украинские СМИ сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные" линии, согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС, а также обязывает Украину оплатить всю помощь США прошлых лет, которую Киев получал как безвозвратную. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, благодаря которому все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

https://1prime.ru/20250328/medvedev-856199723.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, мировая экономика