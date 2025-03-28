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В центре Москвы из-за Ураза-байрама перекроют движение

В центре Москвы из-за Ураза-байрама перекроют движение - 28.03.2025, ПРАЙМ

В центре Москвы из-за Ураза-байрама перекроют движение

Временные ограничения движения будут действовать в центре, на западе и северо-востоке Москвы 29 и 30 марта из-за проведения Ураза-байрама, сообщили РИА Новости... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T07:35+0300

2025-03-28T07:35+0300

2025-03-28T07:35+0300

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Временные ограничения движения будут действовать в центре, на западе и северо-востоке Москвы 29 и 30 марта из-за проведения Ураза-байрама, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта. Вечером 28 февраля у мусульман начался обязательный месячный пост – Рамадан. Он заканчивается Ураза-байрамом, или "Праздником разговения". В 2025 году он наступит в ночь с 30 на 31 марта. "В связи с проведением праздничных мероприятий в период с 29 по 30 марта временно перекроют движение на нескольких улицах в Центральном, Западном и Северо-Восточном округах столицы", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что с 23.00 29 марта до 11.00 30 марта нельзя будет проехать по улице Дурова от проспекта Мира до Олимпийского проспекта. С 00.01 до 11.00 30 марта перекроют движение на улицах Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Большой Татарской, Минской, а также в Капельском, Выползовом, Старом Толмачевском, Климентовском, Озерковском и Малом Татарском переулках. По направлению в область и центр закроются съезды с проспекта Генерала Дорохова. "С 4.00 до 11.00 нельзя будет проехать по улицам Хачатуряна и Каргопольской. С 6.00 до 11.00 30 марта будет закрыта одна крайняя правая полоса на участке проспекта Мира в сторону центра от Капельского переулка до дома 41, строения 2", - пояснили в ведомстве. Кроме того, 29 марта с 00.01 и до окончания мероприятий в некоторых местах будет запрещена парковка, добавили в департаменте. Ограничения коснутся улиц Большой Татарской, Дурова, Щепкина, Мещанской, Гиляровского и Старого Толмачевского, Малого Татарского, Климентовского, Озерковского, Выползова, Капельского переулков. "Также изменится режим работы наземного городского транспорта. 29 марта с 23.20 до конца мероприятия 30 марта автобусы в сторону Кутузовского проспекта не будут курсировать через станцию метро "Минская". Конечной для маршрута Е29 временно станет станция метро "Ломоносовский проспект". Автобусы № 103 и 464 после остановки "Мосфильмовская улица" в сторону Славянского бульвара пойдут через Киевский вокзал", - рассказали в дептрансе. Там добавили, что автобусы № 130 и 470 после остановки "Мосфильмовская улица" поедут по проспекту Генерала Дорохова, Аминьевскому шоссе и Кутузовскому проспекту в сторону Филей, а автобус № 260 - в сторону Матвеевского. В обратном направлении маршруты меняться не будут. "Тридцатого марта с 7.00 до окончания мероприятий не будет работать остановка "Метро "Сухаревская" - Московский театр Олега Табакова" для автобусов Б в сторону станции метро "Маяковская". Пассажиры смогут воспользоваться остановкой "Мещанская улица", которая расположена в трех минутах ходьбы", - отметили в пресс-службе. В тот же период не будет работать остановка "Капельский переулок" для автобусов М2 и М9 в сторону станции метро "Проспект Мира". Пассажирам рекомендовали пользоваться остановкой у станции метро "Проспект Мира", уточнили в ведомстве. Кроме того, перестанут работать остановки "Спорткомплекс "Олимпийский", "1-й Троицкий переулок" и "Самотечная улица" для автобусов М5, М53 и №538 в сторону станций метро "Достоевская" и "Марьина Роща". Пассажиры смогут воспользоваться остановками "Театр зверей имени Дурова", "Дом ветеранов войны" и остановкой у станции метро "Цветной бульвар". "С 6.00 до 10.00 автобусы № 292 временно будут ходить до Курьяновского терминала вместо станции Курьяново второго Московского центрального диаметра. С 3.30 до окончания мероприятий изменятся маршруты наземного городского транспорта на улице Хачатуряна в Отрадном. Автобусы М54 и № 803 вместо улицы Хачатуряна поедут по Алтуфьевскому шоссе и улице Декабристов. Автобус С6 вместо улиц Хачатуряна и Каргопольской будет ехать по улице Декабристов до улицы Бестужевых, обратно - как обычно. Маршрут №598 вместо улиц Хачатуряна и Санникова пройдет по улице Декабристов", - пояснили в дептрансе. Там также добавили, что автобусы ночного маршрута Н9 не будут заезжать к станции метро "Отрадное". Временно перестанут работать остановки "Детская поликлиника", "Новый Иерусалим", "Улица Санникова" на улице Хачатуряна, "Каргопольская улица" и "Каргопольская улица, 10".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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