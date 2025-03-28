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Доля валютных средств населения в банках РФ за 2024 год снизилась до 6,8% - 28.03.2025, ПРАЙМ
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Доля валютных средств населения в банках РФ за 2024 год снизилась до 6,8%
Доля валютных средств населения в банках РФ за 2024 год снизилась до 6,8% - 28.03.2025, ПРАЙМ
Доля валютных средств населения в банках РФ за 2024 год снизилась до 6,8%
Доля валютных средств населения в российских банках за 2024 год снизилась с 8,4% до 6,8%, доля валютных кредитов в общем объеме ссуд корпоративным заемщикам... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T21:03+0300
2025-03-28T21:03+0300
экономика
банки
россия
банк россии
валютные вклады
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Доля валютных средств населения в российских банках за 2024 год снизилась с 8,4% до 6,8%, доля валютных кредитов в общем объеме ссуд корпоративным заемщикам сократилась с 16% до 12%, сообщается в годовом отчете Банка России за 2024 год. "Средства населения на счетах в кредитных организациях рекордно выросли: на 26,1% (до 57,5 триллиона рублей), что существенно превышает прирост за 2023 год (+19,7%). Такой значительный рост произошел в том числе благодаря увеличившимся доходам населения и высоким ставкам по вкладам. При этом продолжался процесс девалютизации – доля валютных средств населения за 2024 год снизилась с 8,4 до 6,8%", - сообщается в отчете. "Доля валютных кредитов в общем объеме кредитов корпоративным заемщикам сократилась с 16 до 12% за счет конвертаций из валюты в рубли и постепенного погашения портфеля. Доля валютных средств корпоративных клиентов в общем объеме также сократилась (с 19 до 15%), в том числе за счет конвертаций средств из валюты в рубли", - добавляет ЦБ. Объем средств на счетах эскроу вырос на 9,7% - до 6,1 триллиона рублей, что значительно меньше прироста за 2023 год (+38,4%). Это вызвано рекордным объемом раскрытия счетов эскроу по завершенным проектам в конце года, а также замедлением объемов продаж жилья в сравнении с "перегретым" 2023 годом, сообщает также регулятор.
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банки, россия, банк россии, валютные вклады
Экономика, Банки, РОССИЯ, Банк России, валютные вклады
21:03 28.03.2025
 
Доля валютных средств населения в банках РФ за 2024 год снизилась до 6,8%

ЦБ: доля валютных средств населения в банках РФ за 2024 год снизилась с 8,4% до 6,8%

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Доля валютных средств населения в российских банках за 2024 год снизилась с 8,4% до 6,8%, доля валютных кредитов в общем объеме ссуд корпоративным заемщикам сократилась с 16% до 12%, сообщается в годовом отчете Банка России за 2024 год.
"Средства населения на счетах в кредитных организациях рекордно выросли: на 26,1% (до 57,5 триллиона рублей), что существенно превышает прирост за 2023 год (+19,7%). Такой значительный рост произошел в том числе благодаря увеличившимся доходам населения и высоким ставкам по вкладам. При этом продолжался процесс девалютизации – доля валютных средств населения за 2024 год снизилась с 8,4 до 6,8%", - сообщается в отчете.
"Доля валютных кредитов в общем объеме кредитов корпоративным заемщикам сократилась с 16 до 12% за счет конвертаций из валюты в рубли и постепенного погашения портфеля. Доля валютных средств корпоративных клиентов в общем объеме также сократилась (с 19 до 15%), в том числе за счет конвертаций средств из валюты в рубли", - добавляет ЦБ.
Объем средств на счетах эскроу вырос на 9,7% - до 6,1 триллиона рублей, что значительно меньше прироста за 2023 год (+38,4%). Это вызвано рекордным объемом раскрытия счетов эскроу по завершенным проектам в конце года, а также замедлением объемов продаж жилья в сравнении с "перегретым" 2023 годом, сообщает также регулятор.
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