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Вэнс: США должны обеспечить себе лидерство в Арктике на поколение вперед
Вэнс: США должны обеспечить себе лидерство в Арктике на поколение вперед - 28.03.2025, ПРАЙМ
Вэнс: США должны обеспечить себе лидерство в Арктике на поколение вперед
США должны обеспечить себе лидерство в Арктике на следующее поколение вперед, заявил в пятницу американский вице-президент Джей Ди Вэнс. | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T21:56+0300
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ВАШИНГТОН, 28 мар - ПРАЙМ. США должны обеспечить себе лидерство в Арктике на следующее поколение вперед, заявил в пятницу американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Президент США Дональд Трамп, комментируя перспективу присоединения Гренландии к американской территории, в пятницу заявил, что остров нужен Соединенным Штатам с точки зрения безопасности, и выбор здесь отсутствует. Американский лидер также отметил, что принадлежащий Дании остров необходим Штатам для обеспечения международной безопасности, указав на риски со стороны Китая и России. "Нам нужно гарантировать, что Америка будет лидировать в Арктике, потому что мы знаем: если Америка этого не сделает, другие страны заполнят пробел, в котором мы отстаем. То, что вы (американские военнослужащие - ред.) делаете, является критически важным. Я думаю, что многие американцы, как и я, не осознавали этого в полной мере, пока Трамп не заговорил о важности нашей арктической миссии, о ее развитии, чтобы обеспечить лидерство Америки в Арктике на следующее поколение", - сказал Вэнс во время посещения военной базы в Гренландии, трансляцию выступления которого вел телеканал PBS. По словам Вэнса, у США нет планов расширять военное присутствие в Гренландии, но есть задача инвестировать в ледоколы и военные корабли, присутствующие на острове."Нет, но есть общие цели, которых мы хотим достичь, которые, безусловно, потребуют от нас вложения больших ресурсов, вложения в дополнительные военные (объекты - ред.) - это ледоколы, военные корабли, которые будут иметь большее присутствие в Гренландии", - сказал онВ марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.
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АРКТИКА, США, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Гренландия
Вэнс: США должны обеспечить себе лидерство в Арктике на поколение вперед
Вэнс: США должны обеспечить себе лидерство в Арктике на следующее поколение вперед
ВАШИНГТОН, 28 мар - ПРАЙМ. США должны обеспечить себе лидерство в Арктике на следующее поколение вперед, заявил в пятницу американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
Президент США Дональд Трамп, комментируя перспективу присоединения Гренландии к американской территории, в пятницу заявил, что остров нужен Соединенным Штатам с точки зрения безопасности, и выбор здесь отсутствует. Американский лидер также отметил, что принадлежащий Дании остров необходим Штатам для обеспечения международной безопасности, указав на риски со стороны Китая и России.
"Нам нужно гарантировать, что Америка будет лидировать в Арктике, потому что мы знаем: если Америка этого не сделает, другие страны заполнят пробел, в котором мы отстаем. То, что вы (американские военнослужащие - ред.) делаете, является критически важным. Я думаю, что многие американцы, как и я, не осознавали этого в полной мере, пока Трамп не заговорил о важности нашей арктической миссии, о ее развитии, чтобы обеспечить лидерство Америки в Арктике на следующее поколение", - сказал Вэнс во время посещения военной базы в Гренландии, трансляцию выступления которого вел телеканал PBS.
Трамп заявил, что Гренландия нужна США
По словам Вэнса, у США нет планов расширять военное присутствие в Гренландии, но есть задача инвестировать в ледоколы и военные корабли, присутствующие на острове.
"Нет, но есть общие цели, которых мы хотим достичь, которые, безусловно, потребуют от нас вложения больших ресурсов, вложения в дополнительные военные (объекты - ред.) - это ледоколы, военные корабли, которые будут иметь большее присутствие в Гренландии", - сказал он
В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.