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Вэнс и его жена покидают Гренландию и возвращаются в США

Вэнс и его жена покидают Гренландию и возвращаются в США - 28.03.2025, ПРАЙМ

Вэнс и его жена покидают Гренландию и возвращаются в США

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс сообщил, что он и ео супруга Уша Вэнс возвращаются домой после того, как провели в Гренландии чуть больше трех... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T23:00+0300

2025-03-28T23:00+0300

2025-03-28T23:00+0300

гренландия

джей ди вэнс

сша

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс сообщил, что он и ео супруга Уша Вэнс возвращаются домой после того, как провели в Гренландии чуть больше трех часов. Датская телерадиокомпания DR передавала, что самолет делегации США, в составе которой находятся вице-президент с женой, приземлился на американской космической базе Питуффик в Гренландии. "Уша и я возвращаемся домой после невероятного путешествия в Гренландию. Мы не можем дождаться, когда вернемся снова в ближайшее время. Америка на стороне Гренландии!" - написал Вэнс в соцссети X. Американская делегация на этой неделе посетила Гренландию на фоне притязаний главы Белого дома Дональда Трампа на остров. Вэнс во вторник сообщил, что присоединится к своей жене в составе делегации. В ходе визита было запланировано посещение базы Питтуфик вместе с советником по нацбезопасности Майком Уолтцем и министром энергетики Крисом Райтом. План визита изменился: ранее вторая леди намеревалась посетить столицу островной территории Нуук и объекты культурного наследия Гренландии, а также посмотреть на гонки на собачьих упряжках. В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике

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гренландия

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