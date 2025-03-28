Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вэнс и его жена покидают Гренландию и возвращаются в США - 28.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250328/vens-856208742.html
Вэнс и его жена покидают Гренландию и возвращаются в США
Вэнс и его жена покидают Гренландию и возвращаются в США - 28.03.2025, ПРАЙМ
Вэнс и его жена покидают Гренландию и возвращаются в США
Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс сообщил, что он и ео супруга Уша Вэнс возвращаются домой после того, как провели в Гренландии чуть больше трех... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T23:00+0300
2025-03-28T23:00+0300
гренландия
джей ди вэнс
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850145492_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dade176e88a2a1d5df1634256cbb8926.jpg
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс сообщил, что он и ео супруга Уша Вэнс возвращаются домой после того, как провели в Гренландии чуть больше трех часов. Датская телерадиокомпания DR передавала, что самолет делегации США, в составе которой находятся вице-президент с женой, приземлился на американской космической базе Питуффик в Гренландии. "Уша и я возвращаемся домой после невероятного путешествия в Гренландию. Мы не можем дождаться, когда вернемся снова в ближайшее время. Америка на стороне Гренландии!" - написал Вэнс в соцссети X. Американская делегация на этой неделе посетила Гренландию на фоне притязаний главы Белого дома Дональда Трампа на остров. Вэнс во вторник сообщил, что присоединится к своей жене в составе делегации. В ходе визита было запланировано посещение базы Питтуфик вместе с советником по нацбезопасности Майком Уолтцем и министром энергетики Крисом Райтом. План визита изменился: ранее вторая леди намеревалась посетить столицу островной территории Нуук и объекты культурного наследия Гренландии, а также посмотреть на гонки на собачьих упряжках. В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике
https://1prime.ru/20250328/grenlandiya-856208420.html
гренландия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850145492_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dcf6227540e7e7ebe8a6e3f71204fb57.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
гренландия, джей ди вэнс, сша
Гренландия, Джей Ди Вэнс, США
23:00 28.03.2025
 
Вэнс и его жена покидают Гренландию и возвращаются в США

Вэнс сообщил, что он и его жена покидают Гренландию и возвращаются в США

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / J. D. VanceДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / J. D. Vance
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс сообщил, что он и ео супруга Уша Вэнс возвращаются домой после того, как провели в Гренландии чуть больше трех часов.
Датская телерадиокомпания DR передавала, что самолет делегации США, в составе которой находятся вице-президент с женой, приземлился на американской космической базе Питуффик в Гренландии.
"Уша и я возвращаемся домой после невероятного путешествия в Гренландию. Мы не можем дождаться, когда вернемся снова в ближайшее время. Америка на стороне Гренландии!" - написал Вэнс в соцссети X.
Остров Гренландия - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
Трамп заявил, что Гренландия нужна США
21:52
Американская делегация на этой неделе посетила Гренландию на фоне притязаний главы Белого дома Дональда Трампа на остров. Вэнс во вторник сообщил, что присоединится к своей жене в составе делегации. В ходе визита было запланировано посещение базы Питтуфик вместе с советником по нацбезопасности Майком Уолтцем и министром энергетики Крисом Райтом. План визита изменился: ранее вторая леди намеревалась посетить столицу островной территории Нуук и объекты культурного наследия Гренландии, а также посмотреть на гонки на собачьих упряжках.
В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике
 
ГренландияДжей Ди ВэнсСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала