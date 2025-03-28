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Вэнс и его жена покидают Гренландию и возвращаются в США
Вэнс и его жена покидают Гренландию и возвращаются в США - 28.03.2025, ПРАЙМ
Вэнс и его жена покидают Гренландию и возвращаются в США
Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс сообщил, что он и ео супруга Уша Вэнс возвращаются домой после того, как провели в Гренландии чуть больше трех... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T23:00+0300
2025-03-28T23:00+0300
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гренландия
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс сообщил, что он и ео супруга Уша Вэнс возвращаются домой после того, как провели в Гренландии чуть больше трех часов. Датская телерадиокомпания DR передавала, что самолет делегации США, в составе которой находятся вице-президент с женой, приземлился на американской космической базе Питуффик в Гренландии. "Уша и я возвращаемся домой после невероятного путешествия в Гренландию. Мы не можем дождаться, когда вернемся снова в ближайшее время. Америка на стороне Гренландии!" - написал Вэнс в соцссети X. Американская делегация на этой неделе посетила Гренландию на фоне притязаний главы Белого дома Дональда Трампа на остров. Вэнс во вторник сообщил, что присоединится к своей жене в составе делегации. В ходе визита было запланировано посещение базы Питтуфик вместе с советником по нацбезопасности Майком Уолтцем и министром энергетики Крисом Райтом. План визита изменился: ранее вторая леди намеревалась посетить столицу островной территории Нуук и объекты культурного наследия Гренландии, а также посмотреть на гонки на собачьих упряжках. В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике
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гренландия, джей ди вэнс, сша
Гренландия, Джей Ди Вэнс, США
Вэнс и его жена покидают Гренландию и возвращаются в США
Вэнс сообщил, что он и его жена покидают Гренландию и возвращаются в США
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс сообщил, что он и ео супруга Уша Вэнс возвращаются домой после того, как провели в Гренландии чуть больше трех часов.
Датская телерадиокомпания DR передавала, что самолет делегации США, в составе которой находятся вице-президент с женой, приземлился на американской космической базе Питуффик в Гренландии.
"Уша и я возвращаемся домой после невероятного путешествия в Гренландию. Мы не можем дождаться, когда вернемся снова в ближайшее время. Америка на стороне Гренландии!" - написал Вэнс в соцссети X.
Трамп заявил, что Гренландия нужна США
Американская делегация на этой неделе посетила Гренландию на фоне притязаний главы Белого дома Дональда Трампа на остров. Вэнс во вторник сообщил, что присоединится к своей жене в составе делегации. В ходе визита было запланировано посещение базы Питтуфик вместе с советником по нацбезопасности Майком Уолтцем и министром энергетики Крисом Райтом. План визита изменился: ранее вторая леди намеревалась посетить столицу островной территории Нуук и объекты культурного наследия Гренландии, а также посмотреть на гонки на собачьих упряжках.
В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике