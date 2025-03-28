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Еврокомиссия решила поддержать виноделие ЕС рядом мер на фоне кризиса - 28.03.2025, ПРАЙМ
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Еврокомиссия решила поддержать виноделие ЕС рядом мер на фоне кризиса
Еврокомиссия решила поддержать виноделие ЕС рядом мер на фоне кризиса - 28.03.2025, ПРАЙМ
Еврокомиссия решила поддержать виноделие ЕС рядом мер на фоне кризиса
Европейская комиссия решила предложить ряд мер в поддержку переживающей кризис винодельческой промышленности Евросоюза, следует из распространенного заявления... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T14:11+0300
2025-03-28T14:11+0300
экономика
ес
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БРЮССЕЛЬ, 28 мар – ПРАЙМ. Европейская комиссия решила предложить ряд мер в поддержку переживающей кризис винодельческой промышленности Евросоюза, следует из распространенного заявления ЕК. "Сектор сталкивается с рядом проблем, таких как изменение потребительских тенденций, изменение климата и рыночная неопределенность. Предложение ЕК вводит целевые меры, которые помогут сектору управлять производственным потенциалом, адаптироваться к предпочтениям потребителей и открывать новые рыночные возможности. Эти меры также помогут сохранить жизнеспособность многих сельских районов, которые зависят от рабочих мест в винодельческой промышленности, и сохранить социальную значимость винодельческого сектора ЕС", - указывается в документе. В ЕК пояснили, что меры включат: способствование предотвращению появления излишков урожая, включая корчевание нежелательных лоз, поддержка в борьбе с последствиями изменения климата на отрасль, включая господдержку с участием денег из бюджета ЕС, облегчение маркетинговых услуг и рекламы, упрощение маркировки, развитие винного туризма.
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ес, пошлины
Экономика, ЕС, пошлины
14:11 28.03.2025
 
Еврокомиссия решила поддержать виноделие ЕС рядом мер на фоне кризиса

ЕК решила предложить ряд мер для поддержки виноделия ЕС на фоне кризиса

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкФестиваль сбора урожая и виноделия WineFest-2020
Фестиваль сбора урожая и виноделия WineFest-2020 - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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БРЮССЕЛЬ, 28 мар – ПРАЙМ. Европейская комиссия решила предложить ряд мер в поддержку переживающей кризис винодельческой промышленности Евросоюза, следует из распространенного заявления ЕК.
"Сектор сталкивается с рядом проблем, таких как изменение потребительских тенденций, изменение климата и рыночная неопределенность. Предложение ЕК вводит целевые меры, которые помогут сектору управлять производственным потенциалом, адаптироваться к предпочтениям потребителей и открывать новые рыночные возможности. Эти меры также помогут сохранить жизнеспособность многих сельских районов, которые зависят от рабочих мест в винодельческой промышленности, и сохранить социальную значимость винодельческого сектора ЕС", - указывается в документе.
В ЕК пояснили, что меры включат: способствование предотвращению появления излишков урожая, включая корчевание нежелательных лоз, поддержка в борьбе с последствиями изменения климата на отрасль, включая господдержку с участием денег из бюджета ЕС, облегчение маркетинговых услуг и рекламы, упрощение маркировки, развитие винного туризма.
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