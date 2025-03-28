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Власти на Украине определяются ее конституцией, заявили в Белом доме
Власти на Украине определяются ее конституцией, заявили в Белом доме - 28.03.2025, ПРАЙМ
Власти на Украине определяются ее конституцией, заявили в Белом доме
Власть на Украине определяется ее конституцией и народом, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома, комментируя слова президента России | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T05:46+0300
2025-03-28T05:46+0300
2025-03-28T05:46+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Власть на Украине определяется ее конституцией и народом, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома, комментируя слова президента России Владимира Путина о том, что практика установления временного внешнего управления использовалась в работе ООН, ее можно применить на Украине.
В четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область Путин заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.
"Власть на Украине определяется ее конституцией и народом страны, заявил в четверг представитель совета национальной безопасности Белого дома, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о высказываниях президента России Владимира Путина, предложившего создать временную администрацию на Украине", - пишет Рейтер.
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Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, МОСКВА, Владимир Путин, ООН
Власти на Украине определяются ее конституцией, заявили в Белом доме
Белый дом: власть на Украине определяется ее конституцией и народом
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Власть на Украине определяется ее конституцией и народом, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома, комментируя слова президента России Владимира Путина о том, что практика установления временного внешнего управления использовалась в работе ООН, ее можно применить на Украине.
В четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область Путин заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.
"Власть на Украине определяется ее конституцией и народом страны, заявил в четверг представитель совета национальной безопасности Белого дома, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о высказываниях президента России Владимира Путина, предложившего создать временную администрацию на Украине", - пишет Рейтер.