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Власти на Украине определяются ее конституцией, заявили в Белом доме

Власти на Украине определяются ее конституцией, заявили в Белом доме - 28.03.2025, ПРАЙМ

Власти на Украине определяются ее конституцией, заявили в Белом доме

Власть на Украине определяется ее конституцией и народом, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома, комментируя слова президента России | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T05:46+0300

2025-03-28T05:46+0300

2025-03-28T05:46+0300

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Власть на Украине определяется ее конституцией и народом, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома, комментируя слова президента России Владимира Путина о том, что практика установления временного внешнего управления использовалась в работе ООН, ее можно применить на Украине. В четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область Путин заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы. "Власть на Украине определяется ее конституцией и народом страны, заявил в четверг представитель совета национальной безопасности Белого дома, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о высказываниях президента России Владимира Путина, предложившего создать временную администрацию на Украине", - пишет Рейтер.

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мировая экономика, россия, украина, москва, владимир путин, оон