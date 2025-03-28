Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти на Украине определяются ее конституцией, заявили в Белом доме - 28.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250328/vlasti-856180853.html
Власти на Украине определяются ее конституцией, заявили в Белом доме
Власти на Украине определяются ее конституцией, заявили в Белом доме - 28.03.2025, ПРАЙМ
Власти на Украине определяются ее конституцией, заявили в Белом доме
Власть на Украине определяется ее конституцией и народом, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома, комментируя слова президента России | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T05:46+0300
2025-03-28T05:46+0300
экономика
мировая экономика
россия
украина
москва
владимир путин
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856180853.jpg?1743129990
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Власть на Украине определяется ее конституцией и народом, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома, комментируя слова президента России Владимира Путина о том, что практика установления временного внешнего управления использовалась в работе ООН, ее можно применить на Украине. В четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область Путин заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы. "Власть на Украине определяется ее конституцией и народом страны, заявил в четверг представитель совета национальной безопасности Белого дома, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о высказываниях президента России Владимира Путина, предложившего создать временную администрацию на Украине", - пишет Рейтер.
украина
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, украина, москва, владимир путин, оон
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, МОСКВА, Владимир Путин, ООН
05:46 28.03.2025
 
Власти на Украине определяются ее конституцией, заявили в Белом доме

Белый дом: власть на Украине определяется ее конституцией и народом

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Власть на Украине определяется ее конституцией и народом, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома, комментируя слова президента России Владимира Путина о том, что практика установления временного внешнего управления использовалась в работе ООН, ее можно применить на Украине.
В четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область Путин заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.
"Власть на Украине определяется ее конституцией и народом страны, заявил в четверг представитель совета национальной безопасности Белого дома, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о высказываниях президента России Владимира Путина, предложившего создать временную администрацию на Украине", - пишет Рейтер.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯУКРАИНАМОСКВАВладимир ПутинООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала