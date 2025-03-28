https://1prime.ru/20250328/vtb-856184913.html
ВТБ начал прием заявок на покупку вторичного жилья по "семейной" ипотеке
ВТБ начал прием заявок на покупку вторичного жилья по "семейной" ипотеке - 28.03.2025, ПРАЙМ
ВТБ начал прием заявок на покупку вторичного жилья по "семейной" ипотеке
ВТБ начал принимать заявки на покупку вторичного жилья по "семейной" ипотеке, сообщает кредитная организация. | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T10:02+0300
2025-03-28T10:02+0300
2025-03-28T10:02+0300
экономика
недвижимость
бизнес
банки
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/44/842864493_0:0:2899:1631_1920x0_80_0_0_f527fa85919990a53124c580c37d6cd6.jpg
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. ВТБ начал принимать заявки на покупку вторичного жилья по "семейной" ипотеке, сообщает кредитная организация. Ранее Минфин объявил, что льготная программа "Семейная ипотека" с 1 апреля распространится на вторичный рынок в субъектах РФ с низким уровнем жилищного строительства: купить квартиру по ставке до 6% годовых смогут семьи с ребенком в возрасте до шести лет включительно, единожды; при этом жилье можно приобрести в многоквартирном доме не старше 20 лет, который не должен быть признан аварийным. "ВТБ с 28 марта начал принимать заявки на "семейную" ипотеку для покупки квартир на вторичном рынке. Воспользоваться льготой могут семьи с детьми до 6 лет включительно, приобретающие жилье в городах с небольшим объемом нового строительства", - говорится в пресс-релизе. Уточняется, что со списком городов, где доступна покупка вторичного жилья в многоквартирных домах, можно ознакомиться на сайте оператора программы "Дом.РФ". "Расширение госпрограммы на вторичное жилье - важная мера поддержки для семей в регионах, где мало новостроек. Это особенно актуально при высоких ставках по рыночным кредитам. Мы уверены, что новая мера поможет улучшить жизнь людей и экономику таких субъектов", - сказал начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин. Основные условия программы в банке: первоначальный взнос - от 20,1%, срок кредитования - до 30 лет, сумма - до 6 миллионов рублей. Для формирования первого взноса или погашения части кредита клиенты могут использовать материнский капитал. Рефинансирование ранее оформленных кредитов на вторичном рынке по "семейной" ипотеке не предусмотрено.
https://1prime.ru/20250327/kreditovanie-856148382.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/44/842864493_0:0:2629:1972_1920x0_80_0_0_6d9ce8b8e0d09ba9526ba7c2922eaf8c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, бизнес, банки, втб
Экономика, Недвижимость, Бизнес, Банки, ВТБ
ВТБ начал прием заявок на покупку вторичного жилья по "семейной" ипотеке
ВТБ начал принимать заявки на покупку вторичного жилья по "семейной" ипотеке
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. ВТБ начал принимать заявки на покупку вторичного жилья по "семейной" ипотеке, сообщает кредитная организация.
Ранее Минфин объявил, что льготная программа "Семейная ипотека" с 1 апреля распространится на вторичный рынок в субъектах РФ с низким уровнем жилищного строительства: купить квартиру по ставке до 6% годовых смогут семьи с ребенком в возрасте до шести лет включительно, единожды; при этом жилье можно приобрести в многоквартирном доме не старше 20 лет, который не должен быть признан аварийным.
"ВТБ с 28 марта начал принимать заявки на "семейную" ипотеку для покупки квартир на вторичном рынке. Воспользоваться льготой могут семьи с детьми до 6 лет включительно, приобретающие жилье в городах с небольшим объемом нового строительства", - говорится в пресс-релизе.
Уточняется, что со списком городов, где доступна покупка вторичного жилья в многоквартирных домах, можно ознакомиться на сайте оператора программы "Дом.РФ".
"Расширение госпрограммы на вторичное жилье - важная мера поддержки для семей в регионах, где мало новостроек. Это особенно актуально при высоких ставках по рыночным кредитам. Мы уверены, что новая мера поможет улучшить жизнь людей и экономику таких субъектов", - сказал начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.
Основные условия программы в банке: первоначальный взнос - от 20,1%, срок кредитования - до 30 лет, сумма - до 6 миллионов рублей. Для формирования первого взноса или погашения части кредита клиенты могут использовать материнский капитал. Рефинансирование ранее оформленных кредитов на вторичном рынке по "семейной" ипотеке не предусмотрено.
Группа ВТБ нарастила кредитование юрлиц