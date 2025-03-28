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ВТБ начал прием заявок на покупку вторичного жилья по "семейной" ипотеке

ВТБ начал прием заявок на покупку вторичного жилья по "семейной" ипотеке - 28.03.2025, ПРАЙМ

ВТБ начал прием заявок на покупку вторичного жилья по "семейной" ипотеке

ВТБ начал принимать заявки на покупку вторичного жилья по "семейной" ипотеке, сообщает кредитная организация. | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T10:02+0300

2025-03-28T10:02+0300

2025-03-28T10:02+0300

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. ВТБ начал принимать заявки на покупку вторичного жилья по "семейной" ипотеке, сообщает кредитная организация. Ранее Минфин объявил, что льготная программа "Семейная ипотека" с 1 апреля распространится на вторичный рынок в субъектах РФ с низким уровнем жилищного строительства: купить квартиру по ставке до 6% годовых смогут семьи с ребенком в возрасте до шести лет включительно, единожды; при этом жилье можно приобрести в многоквартирном доме не старше 20 лет, который не должен быть признан аварийным. "ВТБ с 28 марта начал принимать заявки на "семейную" ипотеку для покупки квартир на вторичном рынке. Воспользоваться льготой могут семьи с детьми до 6 лет включительно, приобретающие жилье в городах с небольшим объемом нового строительства", - говорится в пресс-релизе. Уточняется, что со списком городов, где доступна покупка вторичного жилья в многоквартирных домах, можно ознакомиться на сайте оператора программы "Дом.РФ". "Расширение госпрограммы на вторичное жилье - важная мера поддержки для семей в регионах, где мало новостроек. Это особенно актуально при высоких ставках по рыночным кредитам. Мы уверены, что новая мера поможет улучшить жизнь людей и экономику таких субъектов", - сказал начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин. Основные условия программы в банке: первоначальный взнос - от 20,1%, срок кредитования - до 30 лет, сумма - до 6 миллионов рублей. Для формирования первого взноса или погашения части кредита клиенты могут использовать материнский капитал. Рефинансирование ранее оформленных кредитов на вторичном рынке по "семейной" ипотеке не предусмотрено.

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