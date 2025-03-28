https://1prime.ru/20250328/vuchich-856202074.html
Санкции США против компании NIS отложены на 30 дней, сообщил Вучич
Санкции США против компании NIS отложены на 30 дней, сообщил Вучич - 28.03.2025, ПРАЙМ
Санкции США против компании NIS отложены на 30 дней, сообщил Вучич
Санкций США против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS, 56,14,% принадлежат "Газпром нефти" и "Газпрому") отложены на 30 дней, заявил президент Сербии Александр... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T18:22+0300
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БЕЛГРАД, 28 мар – ПРАЙМ. Санкций США против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS, 56,14,% принадлежат "Газпром нефти" и "Газпрому") отложены на 30 дней, заявил президент Сербии Александр Вучич. Правительство Сербии 24 марта поддержало запрос NIS о продлении временной лицензии на деятельность компании с 28 марта к управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) США. "Нам удалось! Мы получили ещё 30 дней отсрочки санкций против NIS. Спасибо всем людям в Сербии, которые боролись, и спасибо американским партнёрам за понимание, мы сохранили стабильность, возвращаем Сербию на путь успеха", - написал Вучич на своей персональной странице.В ходе визита в Белград замглавы администрации президента РФ Максима Орешкина 22 марта министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович заверил, что власти Сербии будут принимать решения о будущем "Нефтяной индустрии Сербии", попавшей под санкции США, только совместно с Россией. Компания NIS 19 марта подала минфину США запрос на исключение из списка специально обозначенных граждан и заблокированных лиц (SDN), который ведет управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при министерстве финансов США. Подан и запрос на продление официально выданной специальной лицензии от 26 февраля, сроком до 28 марта этого года, когда санкции должны вступить в силу. Координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен сказал 12 января, что российская сторона должна полностью выйти из доли в "Нефтяной индустрии Сербии". При этом Вучич 5 января сообщил, что официальный Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути. "Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечалось, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров". "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС.
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россия, сша, сербия, александр вучич, nis, газпром
Энергетика, РОССИЯ, США, СЕРБИЯ, Александр Вучич, NIS, Газпром
Санкции США против компании NIS отложены на 30 дней, сообщил Вучич
Вучич: санкции США против компании NIS отложены на 30 дней
БЕЛГРАД, 28 мар – ПРАЙМ. Санкций США против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS, 56,14,% принадлежат "Газпром нефти" и "Газпрому") отложены на 30 дней, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Правительство Сербии 24 марта поддержало запрос NIS о продлении временной лицензии на деятельность компании с 28 марта к управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) США.
"Нам удалось! Мы получили ещё 30 дней отсрочки санкций против NIS. Спасибо всем людям в Сербии, которые боролись, и спасибо американским партнёрам за понимание, мы сохранили стабильность, возвращаем Сербию на путь успеха", - написал Вучич на своей персональной странице.
"Србиягаз" ожидает от США отсрочки по санкциям NIS
В ходе визита в Белград замглавы администрации президента РФ Максима Орешкина 22 марта министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович заверил, что власти Сербии будут принимать решения о будущем "Нефтяной индустрии Сербии", попавшей под санкции США, только совместно с Россией.
Компания NIS 19 марта подала минфину США запрос на исключение из списка специально обозначенных граждан и заблокированных лиц (SDN), который ведет управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при министерстве финансов США. Подан и запрос на продление официально выданной специальной лицензии от 26 февраля, сроком до 28 марта этого года, когда санкции должны вступить в силу.
Координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен сказал 12 января, что российская сторона должна полностью выйти из доли в "Нефтяной индустрии Сербии". При этом Вучич 5 января сообщил, что официальный Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути.
"Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечалось, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров".
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС.