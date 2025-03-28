Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня к рублю на Московской бирже незначительно растет - 28.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250328/yuan-856188634.html
Курс юаня к рублю на Московской бирже незначительно растет
Курс юаня к рублю на Московской бирже незначительно растет - 28.03.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Московской бирже незначительно растет
Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов пятницы демонстрирует небольшой рост, следует из биржевых данных. | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T11:57+0300
2025-03-28T11:57+0300
экономика
рынки
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75693/24/756932403_0:29:300:198_1920x0_80_0_0_476cbb19b4926e238e3c52e107b584fa.jpg
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов пятницы демонстрирует небольшой рост, следует из биржевых данных. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.43 мск увеличивался на 1 копейку по отношению к предыдущему закрытию, до 11,43 рубля. Сегодня налоговый период окончательно завершится, и курс юаня к рублю в дальнейшем рискует вновь уйти выше 11,6 рубля за юань, комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Что же касается курса доллара, то "рубль продолжает демонстрировать интересную динамику в начале весны", - рассказал Владислав Антонов из BitRiver. "С начала года курс доллара снизился на 17,75%, до 84,87 руб... По-прежнему считаю, что справедливый уровень курса доллара находится на уровне 100 рублей. Основная причина такого прогноза – ожидаемый постепенный рост импорта, все еще низкие цены на нефть и сохраняющаяся внешнеполитическая неопределенность", - заключает он.
https://1prime.ru/20250328/yuani-856186046.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75693/24/756932403_0:0:300:225_1920x0_80_0_0_9f626299ebd406e40984a565cc377880.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, торги
Экономика, Рынки, Торги
11:57 28.03.2025
 
Курс юаня к рублю на Московской бирже незначительно растет

Курс юаня к рублю на Мосбирже в первые часы торгов демонстрирует небольшой рост

Китай будет проводить реформу валютного курса при обязательном обеспечении стабильности юаня - министр торговли
Китай будет проводить реформу валютного курса при обязательном обеспечении стабильности юаня - министр торговли
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов пятницы демонстрирует небольшой рост, следует из биржевых данных.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.43 мск увеличивался на 1 копейку по отношению к предыдущему закрытию, до 11,43 рубля.
Сегодня налоговый период окончательно завершится, и курс юаня к рублю в дальнейшем рискует вновь уйти выше 11,6 рубля за юань, комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Что же касается курса доллара, то "рубль продолжает демонстрировать интересную динамику в начале весны", - рассказал Владислав Антонов из BitRiver.
"С начала года курс доллара снизился на 17,75%, до 84,87 руб... По-прежнему считаю, что справедливый уровень курса доллара находится на уровне 100 рублей. Основная причина такого прогноза – ожидаемый постепенный рост импорта, все еще низкие цены на нефть и сохраняющаяся внешнеполитическая неопределенность", - заключает он.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
ЦБ продал на внутреннем рынке юани на 6 миллиардов рублей
10:34
 
ЭкономикаРынкиТорги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала