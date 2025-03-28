https://1prime.ru/20250328/yuan-856188634.html
Курс юаня к рублю на Московской бирже незначительно растет
Курс юаня к рублю на Московской бирже незначительно растет - 28.03.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Московской бирже незначительно растет
Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов пятницы демонстрирует небольшой рост, следует из биржевых данных. | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T11:57+0300
2025-03-28T11:57+0300
2025-03-28T11:57+0300
экономика
рынки
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75693/24/756932403_0:29:300:198_1920x0_80_0_0_476cbb19b4926e238e3c52e107b584fa.jpg
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов пятницы демонстрирует небольшой рост, следует из биржевых данных. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.43 мск увеличивался на 1 копейку по отношению к предыдущему закрытию, до 11,43 рубля. Сегодня налоговый период окончательно завершится, и курс юаня к рублю в дальнейшем рискует вновь уйти выше 11,6 рубля за юань, комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Что же касается курса доллара, то "рубль продолжает демонстрировать интересную динамику в начале весны", - рассказал Владислав Антонов из BitRiver. "С начала года курс доллара снизился на 17,75%, до 84,87 руб... По-прежнему считаю, что справедливый уровень курса доллара находится на уровне 100 рублей. Основная причина такого прогноза – ожидаемый постепенный рост импорта, все еще низкие цены на нефть и сохраняющаяся внешнеполитическая неопределенность", - заключает он.
https://1prime.ru/20250328/yuani-856186046.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75693/24/756932403_0:0:300:225_1920x0_80_0_0_9f626299ebd406e40984a565cc377880.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, торги
Курс юаня к рублю на Московской бирже незначительно растет
Курс юаня к рублю на Мосбирже в первые часы торгов демонстрирует небольшой рост
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов пятницы демонстрирует небольшой рост, следует из биржевых данных.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.43 мск увеличивался на 1 копейку по отношению к предыдущему закрытию, до 11,43 рубля.
Сегодня налоговый период окончательно завершится, и курс юаня к рублю в дальнейшем рискует вновь уйти выше 11,6 рубля за юань, комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Что же касается курса доллара, то "рубль продолжает демонстрировать интересную динамику в начале весны", - рассказал Владислав Антонов из BitRiver.
"С начала года курс доллара снизился на 17,75%, до 84,87 руб... По-прежнему считаю, что справедливый уровень курса доллара находится на уровне 100 рублей. Основная причина такого прогноза – ожидаемый постепенный рост импорта, все еще низкие цены на нефть и сохраняющаяся внешнеполитическая неопределенность", - заключает он.
ЦБ продал на внутреннем рынке юани на 6 миллиардов рублей