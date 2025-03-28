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Курс юаня к рублю на Московской бирже незначительно растет

Курс юаня к рублю на Московской бирже незначительно растет - 28.03.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Московской бирже незначительно растет

Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов пятницы демонстрирует небольшой рост, следует из биржевых данных. | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T11:57+0300

2025-03-28T11:57+0300

2025-03-28T11:57+0300

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов пятницы демонстрирует небольшой рост, следует из биржевых данных. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.43 мск увеличивался на 1 копейку по отношению к предыдущему закрытию, до 11,43 рубля. Сегодня налоговый период окончательно завершится, и курс юаня к рублю в дальнейшем рискует вновь уйти выше 11,6 рубля за юань, комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Что же касается курса доллара, то "рубль продолжает демонстрировать интересную динамику в начале весны", - рассказал Владислав Антонов из BitRiver. "С начала года курс доллара снизился на 17,75%, до 84,87 руб... По-прежнему считаю, что справедливый уровень курса доллара находится на уровне 100 рублей. Основная причина такого прогноза – ожидаемый постепенный рост импорта, все еще низкие цены на нефть и сохраняющаяся внешнеполитическая неопределенность", - заключает он.

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