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Юань завершил неделю ростом до 11,69 рубля
Юань завершил неделю ростом до 11,69 рубля - 28.03.2025, ПРАЙМ
Юань завершил неделю ростом до 11,69 рубля
Рубль по итогам торгов пятницы и всей недели снизился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,69 рубля, следует из данных Московской биржи. | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T19:13+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы и всей недели снизился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,69 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 27 копеек, до 11,69 рубля. За неделю юань повысился на 22 копейки. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 11,34-11,75 рубля.
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рынки, курсы валют, юань, рубль
Экономика, Рынки, курсы валют, юань, рубль
Юань завершил неделю ростом до 11,69 рубля
Юань на Мосбирже завершил неделю ростом до 11,69 рубля
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы и всей недели снизился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,69 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 27 копеек, до 11,69 рубля.
За неделю юань повысился на 22 копейки. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 11,34-11,75 рубля.
ЦБ продал на внутреннем рынке юани на 6 миллиардов рублей