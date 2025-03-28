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Рубль ощутимо снизился против юаня

Рубль ощутимо снизился против юаня - 28.03.2025, ПРАЙМ

Рубль ощутимо снизился против юаня

Курс рубля перед выходными ощутимо снизился против юаня на Московской бирже на фоне окончания налогового периода марта, китайская валюта почти вышла на отметку... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T21:08+0300

2025-03-28T21:08+0300

2025-03-28T21:08+0300

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля перед выходными ощутимо снизился против юаня на Московской бирже на фоне окончания налогового периода марта, китайская валюта почти вышла на отметку 11,7 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 27 копеек, до 11,69 рубля. Дневной объем торгов с расчетами "завтра" составил за сессию 9,6 миллиарда юаней. За неделю юань повысился на 22 копейки. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 11,34-11,75 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 87,27 рубля. РУБЛЬ УСИЛИВАЕТ СНИЖЕНИЕ Рубль в ходе сессии пятницы торговался в ощутимом минусе против юаня на Мосбирже, особенно во второй половине дня. Китайская валюта на фоне прохождения пика уплаты налогов тестировала уровень 11,7 рубля – перед выходными. "Такая динамика вполне ожидаема, учитывая завершение налогового периода. Помимо потери локальной опоры, давление на все рублевые активы оказывает геополитическая неопределенность на фоне информационного затишья вокруг урегулирования украинского конфликта и диалога РФ-США. Кроме того, баланс экспортных и импортных потоков может постепенно смещаться не в пользу рубля", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 20.29 мск снижалась на 0,9%, до 72,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 104,1 пункта. ПРОГНОЗЫ Поддержку российской валюте продолжает оказывать высокая ключевая ставка ЦБ РФ, однако уже происходит некоторое снижение процентных ставок по банковским продуктам, рассуждает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "На предстоящей неделе при отсутствии изменений в геополитической ситуации рубль может несколько ослабнуть после завершения налогового периода. Курс доллара, вероятно, будет находиться в диапазоне 82-86 рублей, юаня – в коридоре 11,2-11,8 рубля", - оценивает она. До конца апреля доллар может выйти на уровень 90 рублей, а юань – в направлении отметки 12,5 рубля, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "А в ближней перспективе ждем небольшого ослабления рубля, доллар может закрепляться над 85 рублями, юань – приближаться к 12 рублям", - добавляет он.

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рынки, "бкс мир инвестиций", ук "первая", юань, рубль, курсы валют