Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль ощутимо снизился против юаня - 28.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250328/yuan-856207369.html
Рубль ощутимо снизился против юаня
Рубль ощутимо снизился против юаня - 28.03.2025, ПРАЙМ
Рубль ощутимо снизился против юаня
Курс рубля перед выходными ощутимо снизился против юаня на Московской бирже на фоне окончания налогового периода марта, китайская валюта почти вышла на отметку... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T21:08+0300
2025-03-28T21:08+0300
экономика
рынки
"бкс мир инвестиций"
ук "первая"
юань
рубль
курсы валют
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624742_0:302:2567:1746_1920x0_80_0_0_a9c675b609e40e55370de9adef3cbf54.jpg
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля перед выходными ощутимо снизился против юаня на Московской бирже на фоне окончания налогового периода марта, китайская валюта почти вышла на отметку 11,7 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 27 копеек, до 11,69 рубля. Дневной объем торгов с расчетами "завтра" составил за сессию 9,6 миллиарда юаней. За неделю юань повысился на 22 копейки. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 11,34-11,75 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 87,27 рубля. РУБЛЬ УСИЛИВАЕТ СНИЖЕНИЕ Рубль в ходе сессии пятницы торговался в ощутимом минусе против юаня на Мосбирже, особенно во второй половине дня. Китайская валюта на фоне прохождения пика уплаты налогов тестировала уровень 11,7 рубля – перед выходными. "Такая динамика вполне ожидаема, учитывая завершение налогового периода. Помимо потери локальной опоры, давление на все рублевые активы оказывает геополитическая неопределенность на фоне информационного затишья вокруг урегулирования украинского конфликта и диалога РФ-США. Кроме того, баланс экспортных и импортных потоков может постепенно смещаться не в пользу рубля", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 20.29 мск снижалась на 0,9%, до 72,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 104,1 пункта. ПРОГНОЗЫ Поддержку российской валюте продолжает оказывать высокая ключевая ставка ЦБ РФ, однако уже происходит некоторое снижение процентных ставок по банковским продуктам, рассуждает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "На предстоящей неделе при отсутствии изменений в геополитической ситуации рубль может несколько ослабнуть после завершения налогового периода. Курс доллара, вероятно, будет находиться в диапазоне 82-86 рублей, юаня – в коридоре 11,2-11,8 рубля", - оценивает она. До конца апреля доллар может выйти на уровень 90 рублей, а юань – в направлении отметки 12,5 рубля, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "А в ближней перспективе ждем небольшого ослабления рубля, доллар может закрепляться над 85 рублями, юань – приближаться к 12 рублям", - добавляет он.
https://1prime.ru/20250328/yuan-856203771.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624742_0:62:2567:1987_1920x0_80_0_0_c1889331b6b7d6e822afb0ccace13db1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, "бкс мир инвестиций", ук "первая", юань, рубль, курсы валют
Экономика, Рынки, "БКС Мир инвестиций", УК "Первая", юань, рубль, курсы валют
21:08 28.03.2025
 
Рубль ощутимо снизился против юаня

Рубль в пятницу ощутимо снизился против юаня на Московской бирже

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля перед выходными ощутимо снизился против юаня на Московской бирже на фоне окончания налогового периода марта, китайская валюта почти вышла на отметку 11,7 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 27 копеек, до 11,69 рубля.
Дневной объем торгов с расчетами "завтра" составил за сессию 9,6 миллиарда юаней.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
Юань завершил неделю ростом до 11,69 рубля
19:13
За неделю юань повысился на 22 копейки. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 11,34-11,75 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 87,27 рубля.
РУБЛЬ УСИЛИВАЕТ СНИЖЕНИЕ
Рубль в ходе сессии пятницы торговался в ощутимом минусе против юаня на Мосбирже, особенно во второй половине дня. Китайская валюта на фоне прохождения пика уплаты налогов тестировала уровень 11,7 рубля – перед выходными.
"Такая динамика вполне ожидаема, учитывая завершение налогового периода. Помимо потери локальной опоры, давление на все рублевые активы оказывает геополитическая неопределенность на фоне информационного затишья вокруг урегулирования украинского конфликта и диалога РФ-США. Кроме того, баланс экспортных и импортных потоков может постепенно смещаться не в пользу рубля", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 20.29 мск снижалась на 0,9%, до 72,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 104,1 пункта.
ПРОГНОЗЫ
Поддержку российской валюте продолжает оказывать высокая ключевая ставка ЦБ РФ, однако уже происходит некоторое снижение процентных ставок по банковским продуктам, рассуждает Наталья Ващелюк из УК "Первая".
"На предстоящей неделе при отсутствии изменений в геополитической ситуации рубль может несколько ослабнуть после завершения налогового периода. Курс доллара, вероятно, будет находиться в диапазоне 82-86 рублей, юаня – в коридоре 11,2-11,8 рубля", - оценивает она.
До конца апреля доллар может выйти на уровень 90 рублей, а юань – в направлении отметки 12,5 рубля, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "А в ближней перспективе ждем небольшого ослабления рубля, доллар может закрепляться над 85 рублями, юань – приближаться к 12 рублям", - добавляет он.
 
ЭкономикаРынки"БКС Мир инвестиций"УК "Первая"юаньрублькурсы валют
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала