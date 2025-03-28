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ЦБ продал на внутреннем рынке юани на 6 миллиардов рублей
ЦБ продал на внутреннем рынке юани на 6 миллиардов рублей - 28.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ продал на внутреннем рынке юани на 6 миллиардов рублей
Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 27 марта составил 6 миллиардов рублей, следует из данных на сайте регулятора. | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T10:34+0300
2025-03-28T10:34+0300
2025-03-28T10:34+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 27 марта составил 6 миллиардов рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), приостановленные 28 ноября 2024 года. В первом полугодии это суммарно добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,86 миллиарда рублей в день. Минфин РФ анонсировал, что с 7 марта по 4 апреля направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу 60,1 миллиарда рублей, по 2,9 миллиарда рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
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рынки, финансы, банки
Экономика, Рынки, Финансы, Банки
ЦБ продал на внутреннем рынке юани на 6 миллиардов рублей
ЦБ с расчетами 27 марта продал на внутреннем рынке юани на 6 миллиардов рублей
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 27 марта составил 6 миллиардов рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), приостановленные 28 ноября 2024 года. В первом полугодии это суммарно добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,86 миллиарда рублей в день.
Минфин РФ анонсировал, что с 7 марта по 4 апреля направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу 60,1 миллиарда рублей, по 2,9 миллиарда рублей в день.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 28 марта