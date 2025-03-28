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Лихачев отреагировал на идею передачи ЗАЭС под управление США - 28.03.2025, ПРАЙМ
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Лихачев отреагировал на идею передачи ЗАЭС под управление США
Лихачев отреагировал на идею передачи ЗАЭС под управление США - 28.03.2025, ПРАЙМ
Лихачев отреагировал на идею передачи ЗАЭС под управление США
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей назвал вариант с передачей Запорожской АЭС под управление США ненаучной фантастикой, поскольку станция... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T13:25+0300
2025-03-28T13:25+0300
энергетика
россия
запорожская аэс
сша
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей назвал вариант с передачей Запорожской АЭС под управление США ненаучной фантастикой, поскольку станция находится на территории России. "Это ненаучная фантастика", - сказал Лихачев корреспонденту издания Life Александру Юнашеву. "Это наш объект, находящийся на нашей территории. На нем работают граждане России. Как он может управляться представителями другого государства?" - добавил глава "Росатома".
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россия, запорожская аэс, сша
Энергетика, РОССИЯ, Запорожская АЭС, США
13:25 28.03.2025
 
Лихачев отреагировал на идею передачи ЗАЭС под управление США

Лихачев назвал вариант с передачей ЗАЭС в управление США "ненаучной фантастикой"

© РИА Новости . Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей назвал вариант с передачей Запорожской АЭС под управление США ненаучной фантастикой, поскольку станция находится на территории России.
"Это ненаучная фантастика", - сказал Лихачев корреспонденту издания Life Александру Юнашеву.
"Это наш объект, находящийся на нашей территории. На нем работают граждане России. Как он может управляться представителями другого государства?" - добавил глава "Росатома".
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
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26 марта, 17:41
 
ЭнергетикаРОССИЯЗапорожская АЭССША
 
 
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