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Лихачев отреагировал на идею передачи ЗАЭС под управление США

Лихачев отреагировал на идею передачи ЗАЭС под управление США - 28.03.2025, ПРАЙМ

Лихачев отреагировал на идею передачи ЗАЭС под управление США

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей назвал вариант с передачей Запорожской АЭС под управление США ненаучной фантастикой, поскольку станция... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T13:25+0300

2025-03-28T13:25+0300

2025-03-28T13:25+0300

энергетика

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей назвал вариант с передачей Запорожской АЭС под управление США ненаучной фантастикой, поскольку станция находится на территории России. "Это ненаучная фантастика", - сказал Лихачев корреспонденту издания Life Александру Юнашеву. "Это наш объект, находящийся на нашей территории. На нем работают граждане России. Как он может управляться представителями другого государства?" - добавил глава "Росатома".

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россия, запорожская аэс, сша