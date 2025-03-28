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Лихачев отреагировал на идею передачи ЗАЭС под управление США
Лихачев отреагировал на идею передачи ЗАЭС под управление США - 28.03.2025, ПРАЙМ
Лихачев отреагировал на идею передачи ЗАЭС под управление США
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей назвал вариант с передачей Запорожской АЭС под управление США ненаучной фантастикой, поскольку станция... | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T13:25+0300
2025-03-28T13:25+0300
2025-03-28T13:25+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей назвал вариант с передачей Запорожской АЭС под управление США ненаучной фантастикой, поскольку станция находится на территории России. "Это ненаучная фантастика", - сказал Лихачев корреспонденту издания Life Александру Юнашеву. "Это наш объект, находящийся на нашей территории. На нем работают граждане России. Как он может управляться представителями другого государства?" - добавил глава "Росатома".
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Энергетика, РОССИЯ, Запорожская АЭС, США
Лихачев отреагировал на идею передачи ЗАЭС под управление США
Лихачев назвал вариант с передачей ЗАЭС в управление США "ненаучной фантастикой"
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей назвал вариант с передачей Запорожской АЭС под управление США ненаучной фантастикой, поскольку станция находится на территории России.
"Это ненаучная фантастика", - сказал Лихачев корреспонденту издания Life Александру Юнашеву.
"Это наш объект, находящийся на нашей территории. На нем работают граждане России. Как он может управляться представителями другого государства?" - добавил глава "Росатома".
Новак ответил на вопрос о совместной с США эксплуатации ЗАЭС