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"Вий вернулся". Захарова ответила на захват Ближних пещер лавры в Киеве
"Вий вернулся". Захарова ответила на захват Ближних пещер лавры в Киеве - 28.03.2025, ПРАЙМ
"Вий вернулся". Захарова ответила на захват Ближних пещер лавры в Киеве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на начало захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры. | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T09:33+0300
2025-03-28T09:33+0300
2025-03-28T09:33+0300
мария захарова
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на начало захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры. "Вий вернулся в Киев", - заявила она РИА Новости, комментируя произошедшее. Ранее Союз православных журналистов сообщил, что в украинской столице начался захват Ближних пещер лавры, полиция зашла в закрытое помещение монастыря.
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мария захарова, киев, общество
Мария Захарова, Киев, Общество
"Вий вернулся". Захарова ответила на захват Ближних пещер лавры в Киеве
Захарова о начале захвата Ближних пещер лавры в Киеве: Вий вернулся
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на начало захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры.
"Вий вернулся в Киев", - заявила она РИА Новости, комментируя произошедшее.
Ранее Союз православных журналистов сообщил, что в украинской столице начался захват Ближних пещер лавры, полиция зашла в закрытое помещение монастыря.
Полиция начала захват пещер в Киево-Печерской лавре, заявили в СПЖ