https://1prime.ru/20250328/zakharova-856184306.html

"Вий вернулся". Захарова ответила на захват Ближних пещер лавры в Киеве

"Вий вернулся". Захарова ответила на захват Ближних пещер лавры в Киеве - 28.03.2025, ПРАЙМ

"Вий вернулся". Захарова ответила на захват Ближних пещер лавры в Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на начало захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры. | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T09:33+0300

2025-03-28T09:33+0300

2025-03-28T09:33+0300

мария захарова

киев

общество

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на начало захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры. "Вий вернулся в Киев", - заявила она РИА Новости, комментируя произошедшее. Ранее Союз православных журналистов сообщил, что в украинской столице начался захват Ближних пещер лавры, полиция зашла в закрытое помещение монастыря.

https://1prime.ru/20250328/zakhvat-856182634.html

киев

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мария захарова, киев, общество