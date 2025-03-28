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"Вий вернулся". Захарова ответила на захват Ближних пещер лавры в Киеве - 28.03.2025, ПРАЙМ
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"Вий вернулся". Захарова ответила на захват Ближних пещер лавры в Киеве
"Вий вернулся". Захарова ответила на захват Ближних пещер лавры в Киеве - 28.03.2025, ПРАЙМ
"Вий вернулся". Захарова ответила на захват Ближних пещер лавры в Киеве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на начало захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры. | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T09:33+0300
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мария захарова
киев
общество
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на начало захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры. "Вий вернулся в Киев", - заявила она РИА Новости, комментируя произошедшее. Ранее Союз православных журналистов сообщил, что в украинской столице начался захват Ближних пещер лавры, полиция зашла в закрытое помещение монастыря.
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мария захарова, киев, общество
Мария Захарова, Киев, Общество
09:33 28.03.2025
 
"Вий вернулся". Захарова ответила на захват Ближних пещер лавры в Киеве

Захарова о начале захвата Ближних пещер лавры в Киеве: Вий вернулся

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкИнтервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на начало захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры.
"Вий вернулся в Киев", - заявила она РИА Новости, комментируя произошедшее.
Ранее Союз православных журналистов сообщил, что в украинской столице начался захват Ближних пещер лавры, полиция зашла в закрытое помещение монастыря.
Киево-Печерская лавра - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
Полиция начала захват пещер в Киево-Печерской лавре, заявили в СПЖ
08:53
 
Мария ЗахароваКиевОбщество
 
 
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