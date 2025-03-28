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Полиция начала захват пещер в Киево-Печерской лавре, заявили в СПЖ

Полиция начала захват пещер в Киево-Печерской лавре, заявили в СПЖ - 28.03.2025, ПРАЙМ

Полиция начала захват пещер в Киево-Печерской лавре, заявили в СПЖ

Захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры начался в столице Украины, сотрудник заповедника с болгаркой в руках совместно с сотрудниками полиции проникли в... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T08:53+0300

2025-03-28T08:53+0300

2025-03-28T08:53+0300

общество

киево-печерская лавра

украина

упц

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры начался в столице Украины, сотрудник заповедника с болгаркой в руках совместно с сотрудниками полиции проникли в закрытое помещение монастыря, сообщил в пятницу Союз православных журналистов (СПЖ). Представляющий интересы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) адвокат Никита Чекман ранее в пятницу сообщал, что большое количество сотрудников украинской полиции прибыло на территорию Киево-Печерской лавры совместно с представителями заповедника. "Срочно! Начался захват Ближних пещер Киево-Печерской Лавры… Правоохранители уже проникли внутрь закрытого помещения, ведущего к Ближним пещерам. Также замечен сотрудник заповедника с болгаркой. Молимся за нашу лавру и за братию святой обители", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СПЖ. Чекман также сообщает, что в помещение, ведущее в пещеры Киево-Печерской лавры, где хранятся мощи святых, ворвались представитель заповедника с болгаркой и сотрудники киевской полиции. "По наличной информации, сотрудники полиции уже проникли в середину закрытого помещения, которое ведет в Ближние пещеры, также прибыл сотрудник заповедника с болгаркой", - написал адвокат в своем Telegram-канале. Ранее министерство культуры Украины создало комиссию, которая займется "проверкой останков" святых, покоящихся в Ближних и Дальних пещерах Киево-Печерской лавры. Комиссия будет работать до 30 мая, ее члены должны "оценить историческую и научную ценность мощей преподобных Печерских", а также составить списки предметов, подпадающих под определение культурных ценностей. Результаты работы комиссии будут засекречены и получат статус "информации с ограниченным доступом". Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ), а наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест. В августе 2023 года суд в Киеве удовлетворил иск заповедника "Киево-Печерская лавра" к монастырю об устранении препятствий в пользовании имуществом. После этого заповедник прекратил доступ на территорию Нижней лавры всех посетителей. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.

https://1prime.ru/20250327/risk-856167983.html

киево-печерская лавра

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общество , киево-печерская лавра, украина, упц