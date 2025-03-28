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Названа доля россиян, довольных своей зарплатой

Названа доля россиян, довольных своей зарплатой - 28.03.2025, ПРАЙМ

Названа доля россиян, довольных своей зарплатой

Более 60% россиян в 2024 году были удовлетворены своей зарплатой - это максимальное значение за тринадцать лет, следует из анализа РИА Новости данных... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T19:09+0300

2025-03-28T19:09+0300

2025-03-28T19:34+0300

экономика

росстат

общество

зарплата

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Более 60% россиян в 2024 году были удовлетворены своей зарплатой - это максимальное значение за тринадцать лет, следует из анализа РИА Новости данных комплексного наблюдения условий жизни россиян, проведенного Росстатом. По данным Росстата, средняя ежемесячная зарплата в России в прошлом году составила почти 88 тысяч рублей, что на 19% выше уровня годом ранее. Так, вполне удовлетворены своими заработками 61,3% россиян, что значительно выше показателя двумя годами ранее - 50,6%. В 2011 году довольных своими доходами было всего около четверти населения (26,2%). Совсем не довольных своей зарплатой стало 3,9%, что почти вдвое меньше уровня 2022 года - 7%. При этом 13 лет назад на свою зарплату жаловалась пятая часть работающих россиян. При этом не вполне довольны заработной платой 34,7% граждан против 42,3% двумя годами ранее. Россияне в прошлом году более позитивно стали оценивать свою работу по всем критериям. Так, доля граждан, которые сообщили о моральном удовлетворении от своей деятельности, выросла с 78,2% до 84,9%. Надежностью работы вполне довольны 83,9% опрошенных против 78,2%, расстоянием до работы - 82,6% против 76,5% в 2022 году. Исследование проходит с периодичностью один раз в два года и охватом 60 тысяч домохозяйств, основано на выборочном опросе представителей различных групп и слоев населения, проживающих во всех субъектах России. Предыдущее прошло в 2022 году.Доля довольных своей зарплатой женщин в России в 2024 году впервые превысила 50% и составила рекордные 59,6%.Вполне удовлетворены своим заработком в прошлом году были 59,6% женщин в России, при этом двумя годами ранее таких было 48%, а в 2011 году - лишь 24,1%.Совсем не нравится своя зарплата 4,4% работающих россиянок, что почти вдвое меньше показателя за 2022 год. При этом в 2011 году совсем недовольных было 24,3%. Не вполне удовлетворены своим заработком по итогам прошлого года 35,8% женщин против 43,7% в 2022 году.Больше женщин стали довольны не только своей зарплатой, но и другими аспектами трудовой деятельности. Сильнее всего выросла доля тех, кто говорит о моральной удовлетворенности от работы, - на 6,4 процентного пункта, а также надежности трудоустройства - на 5,4 процентного пункта.Мужчины также стали чаще говорить об удовлетворенности своей зарплатой - доля таких по итогам прошлого года составила 62,8% против 53% в 2022 году. Удельный вес совсем не довольных, наоборот, снизился - до 3,4% с 5,9%.

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росстат, общество , зарплата