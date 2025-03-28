https://1prime.ru/20250328/zelenskiy-856186381.html

"Коалиция нежелающих". Зеленского огорчили итогами саммита во Франции

"Коалиция нежелающих". Зеленского огорчили итогами саммита во Франции - 28.03.2025, ПРАЙМ

"Коалиция нежелающих". Зеленского огорчили итогами саммита во Франции

Саммит во Франции, на котором обсуждались гарантии безопасности для Украины, показал, что Владимир Зеленский вряд ли может рассчитывать на поддержку Европы,... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T10:50+0300

2025-03-28T10:50+0300

2025-03-28T10:50+0300

политика

украина

запад

владимир зеленский

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Саммит во Франции, на котором обсуждались гарантии безопасности для Украины, показал, что Владимир Зеленский вряд ли может рассчитывать на поддержку Европы, передает издание Die Welt.Согласно изданию, желание главы киевского режима заручиться поддержкой стран ЕС в текущей ситуации является сомнительным."Созданная Макроном коалиция желающих на самом деле — коалиция нежелающих", — заметили авторы публикации.На саммите не удалось достичь согласия европейских стран и западных государств относительно гарантий безопасности для Украины. Саммит, который состоялся в Париже и объединил президентов и премьер-министров 28 стран, включая ЕС, показал, что европейцы не единодушны в вопросе прекращения огня на Украине.

https://1prime.ru/20250327/zelenskiy-856176897.html

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украина, запад, владимир зеленский