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Число жалоб россиян на кредитные организации в 2024 году выросло на 25,3%

Число жалоб россиян на кредитные организации в 2024 году выросло на 25,3% - 28.03.2025, ПРАЙМ

Число жалоб россиян на кредитные организации в 2024 году выросло на 25,3%

Общее число жалоб от россиян на кредитные организации в 2024 году выросло на 25,3% по сравнению с предыдущим годом и составило 205 тысяч, говорится в годовом... | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T19:10+0300

2025-03-28T19:10+0300

2025-03-28T19:10+0300

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Общее число жалоб от россиян на кредитные организации в 2024 году выросло на 25,3% по сравнению с предыдущим годом и составило 205 тысяч, говорится в годовом отчете ЦБ РФ. "В 2024 году общее число жалоб на кредитные организации по сравнению с предыдущим годом выросло на 25,3% и составило 205 тысяч", - сказано в материалах. Регулятор также отметил, что появление новых способов хищения денежных средств стало причиной увеличения числа жалоб на кибермошенничество в 1,8 раза, на методы социальной инженерии - на 45,9%. "Вступившие в силу требования по противодействию финансовому мошенничеству стали причиной более частой блокировки банками подозрительных переводов и счетов. В результате число жалоб по этой теме за год выросло в 2,2 раза", - подчеркнули в ЦБ. При этом отмечается, что на 8,9% снизилось число жалоб в категории "потребительское кредитование" и на 45,2% сократилось количество жалоб на навязывание дополнительных услуг. "Здесь важную роль сыграл механизм контрольных мероприятий Банка России. Для проверки соблюдения требований к порядку продаж дополнительных платных услуг при предоставлении потребительского кредита в 2024 году Банк России провел порядка 200 контрольных мероприятий в 26 банках", - пояснили в ЦБ.

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