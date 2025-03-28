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Золото дорожает перед выходом данных по экономике США

Золото дорожает перед выходом данных по экономике США - 28.03.2025, ПРАЙМ

Золото дорожает перед выходом данных по экономике США

Стоимость золота поднимается в пятницу утром перед выходом показателей по доходам и расходам населения США, свидетельствуют данные торгов. | 28.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-28T09:09+0300

2025-03-28T09:09+0300

2025-03-28T09:09+0300

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота поднимается в пятницу утром перед выходом показателей по доходам и расходам населения США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.50 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 25,05 доллара, или на 0,81%, - до 3 115,95 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,4% - до 35,222 доллара за унцию. Позже в пятницу бюро экономического анализа министерства торговли США опубликует данные по доходам и расходам населения. Аналитики ожидают, что доходы в феврале выросли на 0,4% к январю, расходы - на 0,5%. Данные по экономическому состоянию страны принимаются во внимание Федеральной резервной системой США, при этом решения по учетной ставке регулятора отражаются на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота.

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