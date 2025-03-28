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Золото дорожает перед выходом данных по экономике США - 28.03.2025, ПРАЙМ
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Золото дорожает перед выходом данных по экономике США
Золото дорожает перед выходом данных по экономике США - 28.03.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает перед выходом данных по экономике США
Стоимость золота поднимается в пятницу утром перед выходом показателей по доходам и расходам населения США, свидетельствуют данные торгов. | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T09:09+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота поднимается в пятницу утром перед выходом показателей по доходам и расходам населения США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.50 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 25,05 доллара, или на 0,81%, - до 3 115,95 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,4% - до 35,222 доллара за унцию. Позже в пятницу бюро экономического анализа министерства торговли США опубликует данные по доходам и расходам населения. Аналитики ожидают, что доходы в феврале выросли на 0,4% к январю, расходы - на 0,5%. Данные по экономическому состоянию страны принимаются во внимание Федеральной резервной системой США, при этом решения по учетной ставке регулятора отражаются на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота.
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рынки, торги
Экономика, Рынки, Торги
09:09 28.03.2025
 
Золото дорожает перед выходом данных по экономике США

Цена золота растет перед выходом показателей по доходам и расходам населения США

© Unsplash/Scottsdale MintЗолото, слитки
Золото, слитки
© Unsplash/Scottsdale Mint
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота поднимается в пятницу утром перед выходом показателей по доходам и расходам населения США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.50 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 25,05 доллара, или на 0,81%, - до 3 115,95 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,4% - до 35,222 доллара за унцию.
Позже в пятницу бюро экономического анализа министерства торговли США опубликует данные по доходам и расходам населения. Аналитики ожидают, что доходы в феврале выросли на 0,4% к январю, расходы - на 0,5%.
Данные по экономическому состоянию страны принимаются во внимание Федеральной резервной системой США, при этом решения по учетной ставке регулятора отражаются на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота.
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