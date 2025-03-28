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Золото готовится завершить четвертую неделю подряд ростом стоимости - 28.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250328/zoloto-856201530.html
Золото готовится завершить четвертую неделю подряд ростом стоимости
Золото готовится завершить четвертую неделю подряд ростом стоимости - 28.03.2025, ПРАЙМ
Золото готовится завершить четвертую неделю подряд ростом стоимости
Стоимость золота растет, готовясь завершить в плюсе четвертую подряд неделю, свидетельствуют данные торгов. | 28.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-28T17:59+0300
2025-03-28T17:59+0300
экономика
золото
рынки
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота растет, готовясь завершить в плюсе четвертую подряд неделю, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.54 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 15,39 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,51%, до 3 106,69 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 0,73% - до 34,828 доллара за унцию. С понедельника цена золота выросла почти на 2%, в ходе торгов четверга показатель впервые в истории превысил отметку в 3 100 долларов за тройскую унцию. За три предыдущие недели драгоценный металл подорожал почти на 6%. В пятницу инвесторы оценивают американскую макростатистику. Так, доходы населения США в феврале поднялись на 0,8% в месячном выражении, в то время как прогнозировался рост только на 0,4%. Расходы же увеличились слабее ожиданий - на 0,4%. Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, согласно окончательной оценке, в марте снизился до 57 пунктов. Предварительные данные предполагали показатель на уровне 57,9 пункта.
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золото, рынки
Экономика, золото, Рынки
17:59 28.03.2025
 
Золото готовится завершить четвертую неделю подряд ростом стоимости

Стоимость золота растет, готовясь завершить в плюсе четвертую подряд неделю

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота растет, готовясь завершить в плюсе четвертую подряд неделю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.54 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 15,39 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,51%, до 3 106,69 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 0,73% - до 34,828 доллара за унцию.
С понедельника цена золота выросла почти на 2%, в ходе торгов четверга показатель впервые в истории превысил отметку в 3 100 долларов за тройскую унцию. За три предыдущие недели драгоценный металл подорожал почти на 6%.
Золото, слитки
Золото дорожает перед выходом данных по экономике США
09:09
В пятницу инвесторы оценивают американскую макростатистику. Так, доходы населения США в феврале поднялись на 0,8% в месячном выражении, в то время как прогнозировался рост только на 0,4%. Расходы же увеличились слабее ожиданий - на 0,4%.
Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, согласно окончательной оценке, в марте снизился до 57 пунктов. Предварительные данные предполагали показатель на уровне 57,9 пункта.
 
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