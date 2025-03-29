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Airbus UK выиграла контракт от ЕКА на создание модуля для миссии на Марс
Airbus UK выиграла контракт от ЕКА на создание модуля для миссии на Марс - 29.03.2025, ПРАЙМ
Airbus UK выиграла контракт от ЕКА на создание модуля для миссии на Марс
Британское подразделение Airbus UK получило контракт от Европейского космического агентства на создание посадочной платформы для первого марсохода британского... | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T15:52+0300
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Британское подразделение Airbus UK получило контракт от Европейского космического агентства на создание посадочной платформы для первого марсохода британского производства, который должен достигнуть Марса в 2030 году, говорится в опубликованном заявлении британского правительства. "Новый контракт, предоставленный Европейским космическим агентством и финансируемый правительством через Космическое агентство Великобритании, предусматривает поддержку передовой системы, которая позволит посадить ровер "Розалинд Франклин" на поверхность Марса и обеспечить его размещение на планете", - сказано в заявлении. Сумма контракта составляет 150 миллионов фунтов стерлингов (примерно 194 млн долларов). Отмечается, что сам марсоход был создан инженерами Airbus UK, его запуск при поддержке НАСА должен состояться в 2028 году. Изначально запуск был запланирован на 2022 год, однако его пришлось отложить из-за разрыва сотрудничества ЕКА с "Роскосмосом". В рамках миссии ровер должен пробурить грунт Марса на глубину до двух метров для сбора и анализа образцов, которые могли бы вывести на следы жизни на планете.
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ека, великобритания, наса, космос, марс
ЕКА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, НАСА, космос, Марс
Airbus UK выиграла контракт от ЕКА на создание модуля для миссии на Марс
Airbus UK выиграла контракт от ЕКА на создание посадочной платформы для миссии на Марс
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Британское подразделение Airbus UK получило контракт от Европейского космического агентства на создание посадочной платформы для первого марсохода британского производства, который должен достигнуть Марса в 2030 году, говорится в опубликованном заявлении британского правительства.
"Новый контракт, предоставленный Европейским космическим агентством и финансируемый правительством через Космическое агентство Великобритании, предусматривает поддержку передовой системы, которая позволит посадить ровер "Розалинд Франклин" на поверхность Марса и обеспечить его размещение на планете", - сказано в заявлении.
Сумма контракта составляет 150 миллионов фунтов стерлингов (примерно 194 млн долларов).
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Отмечается, что сам марсоход был создан инженерами Airbus UK, его запуск при поддержке НАСА должен состояться в 2028 году. Изначально запуск был запланирован на 2022 год, однако его пришлось отложить из-за разрыва сотрудничества ЕКА с "Роскосмосом".
В рамках миссии ровер должен пробурить грунт Марса на глубину до двух метров для сбора и анализа образцов, которые могли бы вывести на следы жизни на планете.