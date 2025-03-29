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Для Ан-2 создан новый двигатель, позволивший удешевить производство - 29.03.2025, ПРАЙМ
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Для Ан-2 создан новый двигатель, позволивший удешевить производство
Для Ан-2 создан новый двигатель, позволивший удешевить производство - 29.03.2025, ПРАЙМ
Для Ан-2 создан новый двигатель, позволивший удешевить производство
Кубанский авиаконструктор Сергей Борисенко установил на легкомоторный самолет Ан-2 двигатель от вертолета Ми-8, это позволило удешевить производство самолета,... | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T20:05+0300
2025-03-29T20:05+0300
росавиация
авиация
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Кубанский авиаконструктор Сергей Борисенко установил на легкомоторный самолет Ан-2 двигатель от вертолета Ми-8, это позволило удешевить производство самолета, сообщил представитель Росавиации. Борисенко со своей командой пытается улучшить Ан-2 как минимум 10 лет. В 2015 на Международном авиационно-космическом салоне представил самолет ТР-301 - Ан-2 без нижнего крыла. В 2017 в Жуковском показал уже ТР-301ТB - ремоторизованную за счет чешского турбовинтового двигателя M601, отмечается в сообщении ведомства. "Мы на самолет Ан-2 впервые установили двигатели ТВ2-117 от вертолета Ми-8. Получился самолет ТР-301/117 - типа Ан-3, ТВС-2МС, Ан-2-100, но полностью российский и в три раза дешевле", - приводит представитель Росавиации слова Борисенко. Борисенко также рассказал, что "ТР-301/117 готовят к первому полету через месяц-два". Он добавил, что "сейчас специалисты приступают к сборке фюзеляжа, покраске". После этого самолет ждет облет, сертификация, получения сертификата летной годности, отметил конструктор. Ан-2 - это легкий транспортный самолет, биплан с расчалочным крылом. В народе воздушное судно известно больше как "Кукурузник". Применяется на местных воздушных линиях в качестве пассажирского и грузового самолета.
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росавиация, авиация
Росавиация, авиация
20:05 29.03.2025
 
Для Ан-2 создан новый двигатель, позволивший удешевить производство

Конструктор из Кубани установил новый двигатель на Ан-2, удешевив производство самолета

© РИА Новости . Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкАвиашоу на аэродроме Каштак в Чите
Авиашоу на аэродроме Каштак в Чите - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Кубанский авиаконструктор Сергей Борисенко установил на легкомоторный самолет Ан-2 двигатель от вертолета Ми-8, это позволило удешевить производство самолета, сообщил представитель Росавиации.
Борисенко со своей командой пытается улучшить Ан-2 как минимум 10 лет. В 2015 на Международном авиационно-космическом салоне представил самолет ТР-301 - Ан-2 без нижнего крыла. В 2017 в Жуковском показал уже ТР-301ТB - ремоторизованную за счет чешского турбовинтового двигателя M601, отмечается в сообщении ведомства.
"Мы на самолет Ан-2 впервые установили двигатели ТВ2-117 от вертолета Ми-8. Получился самолет ТР-301/117 - типа Ан-3, ТВС-2МС, Ан-2-100, но полностью российский и в три раза дешевле", - приводит представитель Росавиации слова Борисенко.
Борисенко также рассказал, что "ТР-301/117 готовят к первому полету через месяц-два". Он добавил, что "сейчас специалисты приступают к сборке фюзеляжа, покраске". После этого самолет ждет облет, сертификация, получения сертификата летной годности, отметил конструктор.
Перспективный американский стратегический бомбардировщик B-21 Raider - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
Российский боевой самолет превзойдет американские модели, считают СМИ
5 февраля, 12:28
Ан-2 - это легкий транспортный самолет, биплан с расчалочным крылом. В народе воздушное судно известно больше как "Кукурузник". Применяется на местных воздушных линиях в качестве пассажирского и грузового самолета.
 
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