https://1prime.ru/20250329/an-2-856221489.html

Для Ан-2 создан новый двигатель, позволивший удешевить производство

Для Ан-2 создан новый двигатель, позволивший удешевить производство - 29.03.2025, ПРАЙМ

Для Ан-2 создан новый двигатель, позволивший удешевить производство

Кубанский авиаконструктор Сергей Борисенко установил на легкомоторный самолет Ан-2 двигатель от вертолета Ми-8, это позволило удешевить производство самолета,... | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T20:05+0300

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росавиация

авиация

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Кубанский авиаконструктор Сергей Борисенко установил на легкомоторный самолет Ан-2 двигатель от вертолета Ми-8, это позволило удешевить производство самолета, сообщил представитель Росавиации. Борисенко со своей командой пытается улучшить Ан-2 как минимум 10 лет. В 2015 на Международном авиационно-космическом салоне представил самолет ТР-301 - Ан-2 без нижнего крыла. В 2017 в Жуковском показал уже ТР-301ТB - ремоторизованную за счет чешского турбовинтового двигателя M601, отмечается в сообщении ведомства. "Мы на самолет Ан-2 впервые установили двигатели ТВ2-117 от вертолета Ми-8. Получился самолет ТР-301/117 - типа Ан-3, ТВС-2МС, Ан-2-100, но полностью российский и в три раза дешевле", - приводит представитель Росавиации слова Борисенко. Борисенко также рассказал, что "ТР-301/117 готовят к первому полету через месяц-два". Он добавил, что "сейчас специалисты приступают к сборке фюзеляжа, покраске". После этого самолет ждет облет, сертификация, получения сертификата летной годности, отметил конструктор. Ан-2 - это легкий транспортный самолет, биплан с расчалочным крылом. В народе воздушное судно известно больше как "Кукурузник". Применяется на местных воздушных линиях в качестве пассажирского и грузового самолета.

https://1prime.ru/20250205/samolet-854688441.html

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росавиация, авиация