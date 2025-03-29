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Евросоюз в январе ввез столетнего антиквариата почти на 20 миллионов евро
Евросоюз в январе ввез столетнего антиквариата почти на 20 миллионов евро - 29.03.2025, ПРАЙМ
Евросоюз в январе ввез столетнего антиквариата почти на 20 миллионов евро
Евросоюз в январе привез из разных стран исторических ценностей старше 100 лет почти на 20 миллионов евро, при этом больше всего раритетов прибыло из... | 29.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Евросоюз в январе привез из разных стран исторических ценностей старше 100 лет почти на 20 миллионов евро, при этом больше всего раритетов прибыло из Великобритании и США, а Россия оказалась на пятом месте, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. Так, по итогам января текущего года ЕС импортировал антиквариата возрастом от 100 лет на 19,9 миллиона евро. За месяц стоимостной объем ввозимых раритетов снизился в 1,8 раза, а в годовом выражении - вырос в 1,5 раза. Больше всего ценностей союз ввез из Великобритании - на 9,5 миллиона евро, из США - на почти 7 миллионов и из Гонконга - на 1,1 миллиона евро. Следом расположилась Швейцария с 777 тысячами евро. Россия оказалась на пятом месте - в январе с ее территории в ЕС приехало исторических ценностей возрастом от 100 до 250 лет на 366,9 тысячи евро. Однако эти раритеты не были российского происхождения. Как объяснили агентству в Минкультуры РФ, "разрешения на вывоз из РФ культурных ценностей, имеющих особое значение, ранее не ввезенных в Россию, Министерством культуры не оформлялись". Согласно российскому законодательству, запрещено вывозить на постоянной основе из страны культурные ценности, имеющие особое историческое, художественное, научное или культурное значение. Вывозу подлежат только те, которые уже ранее были ввезены в Россию. О возможности вывоза культурных ценностей Минкультуры принимает отдельное решение, добавили в министерстве. Также в десятку экономик, откуда ЕС больше всего привозил антиквариата, вошли Япония (335,8 тысячи евро), Австралия (94,8 тысячи), Сингапур (91,5 тысячи), Канада (58,4 тысячи) и Чили (29,3 тысячи евро). Суммарно за 2024 год Евросоюз ввез культурных ценностей на 258,1 миллиона евро. Больше всего их прибывало из Великобритании, США, Швейцарии, Гонконга, Японии, Китая, Норвегии, Канады, Австралии и Израиля. Россия по итогам прошлого года заняла 29-е место.
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Экономика, Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, ЕС, Евростат, импорт
Евросоюз в январе ввез столетнего антиквариата почти на 20 миллионов евро
Евросоюз в январе импортировал больше всего антиквариата из Британии и США
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Евросоюз в январе привез из разных стран исторических ценностей старше 100 лет почти на 20 миллионов евро, при этом больше всего раритетов прибыло из Великобритании и США, а Россия оказалась на пятом месте, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
Так, по итогам января текущего года ЕС импортировал антиквариата возрастом от 100 лет на 19,9 миллиона евро. За месяц стоимостной объем ввозимых раритетов снизился в 1,8 раза, а в годовом выражении - вырос в 1,5 раза.
Больше всего ценностей союз ввез из Великобритании - на 9,5 миллиона евро, из США - на почти 7 миллионов и из Гонконга - на 1,1 миллиона евро. Следом расположилась Швейцария с 777 тысячами евро.
Россия оказалась на пятом месте - в январе с ее территории в ЕС приехало исторических ценностей возрастом от 100 до 250 лет на 366,9 тысячи евро. Однако эти раритеты не были российского происхождения. Как объяснили агентству в Минкультуры РФ, "разрешения на вывоз из РФ культурных ценностей, имеющих особое значение, ранее не ввезенных в Россию, Министерством культуры не оформлялись".
Согласно российскому законодательству, запрещено вывозить на постоянной основе из страны культурные ценности, имеющие особое историческое, художественное, научное или культурное значение. Вывозу подлежат только те, которые уже ранее были ввезены в Россию. О возможности вывоза культурных ценностей Минкультуры принимает отдельное решение, добавили в министерстве.
Также в десятку экономик, откуда ЕС больше всего привозил антиквариата, вошли Япония (335,8 тысячи евро), Австралия (94,8 тысячи), Сингапур (91,5 тысячи), Канада (58,4 тысячи) и Чили (29,3 тысячи евро).
Суммарно за 2024 год Евросоюз ввез культурных ценностей на 258,1 миллиона евро. Больше всего их прибывало из Великобритании, США, Швейцарии, Гонконга, Японии, Китая, Норвегии, Канады, Австралии и Израиля. Россия по итогам прошлого года заняла 29-е место.
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