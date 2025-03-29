https://1prime.ru/20250329/bangkok-856219237.html

Число погибших в результате землетрясения в Бангкоке достигло 14 человек

Число погибших в результате землетрясения в Бангкоке достигло 14 человек - 29.03.2025, ПРАЙМ

Число погибших в результате землетрясения в Бангкоке достигло 14 человек

Число погибших в Бангкоке из-за сильного землетрясения в соседней Мьянме увеличилось до 14 человек, передает телеканал Reporters, обобщая данные от... | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T15:59+0300

2025-03-29T15:59+0300

2025-03-29T15:59+0300

происшествия

бангкок

таиланд

мьянма

землетрясение

https://cdnn.1prime.ru/img/84151/07/841510749_0:303:2400:1653_1920x0_80_0_0_bbac9f8d019015e5a3349a6b798159a6.jpg

БАНГКОК, 29 мар – ПРАЙМ. Число погибших в Бангкоке из-за сильного землетрясения в соседней Мьянме увеличилось до 14 человек, передает телеканал Reporters, обобщая данные от корреспондентов, которые работают на местах разрушений, вызванных землетрясением. До этого сообщалось о десяти погибших, 16 раненых и 101 пропавшем без вести. "Общее количество погибших в Бангкоке возросло до 14 человек, количество раненых уточняется, пропавшими считаются не менее 118 человек", - сообщает телеканал.При этом количество погибших из-за обрушения недостроенного 30-этажного нового здания Управления генерального аудитора Таиланда выросло еще на одного человека, тело которого нашли спасатели, и теперь достигло девяти. Ранее сообщалось о восьми погибших. Также из-под завалов извлечены восемь раненых, пропавшими без вести считаются 78 человек. Поиск выживших и тел погибших на месте обрушившегося 30-этажного здания крайне затруднен, поскольку остатки строения представляют собой коническую гору искореженного бетона и строительной арматуры, пояснил один из спасателей, работающих с поисковыми служебными собаками. "Нам пока удалось найти выживших и тела погибших только по краям зоны разрушения. В центр объекта пока проникнуть не удалось. Там работает тяжелая техника, разбирая завал, но пока разобрать достаточный проход, чтобы пробиться к середине, получается с трудом и значительными затратами времени", - сказал спасатель. При этом его коллегам удалось на только что разобранном техникой участке найти признаки нахождения там не менее трех человек. "Однако мы пока не можем сказать, живы они или нет. Пока все усилия идут на то, чтобы извлечь их из-под завалов", - добавил спасатель. Еще пять человек погибли на двух других стройплощадках при падении с высоты, в том числе оператор крана на строительстве многоэтажного здания, который погиб в результате обрушения крана.Точное число человек, получивших травмы, пока уточняется властями Бангкока, поскольку травмы получены в разных районах столицы при разных обстоятельствах, и некоторым пострадавшим помощь оказали на месте, в итоге они не попали в статистику, отражающую пока только данные из больниц.По предварительной информации городских властей, всего в Бангкоке пропали без вести как минимум 118 человек, но телеканалу не удалось получить данные, где и при каких обстоятельствах пропали свыше 40 человек помимо пропавших при обрушении 30-этажного здания.

https://1prime.ru/20250329/bangkok-856218048.html

бангкок

таиланд

мьянма

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бангкок, таиланд, мьянма, землетрясение